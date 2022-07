Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Novo RG Desconto no Fies Pancadaria na Disney Previsão do tempo Haddad é confirmado candidato ao governo de SP pelo PT Anúncio foi feito na convenção do partido, que acontece na Assembleia Legislativa de São Paulo na manhã deste sábado (23). Evento também aprovou indicação de Márcio França (PSB) como candidato ao Senado pela chapa com o PT. Por g1 SP — São Paulo

23/07/2022 12h01 Atualizado 23/07/2022

1 de 2 Haddad é confirmado candidato ao governo de SP pelo PT — Foto: TV Globo Haddad é confirmado candidato ao governo de SP pelo PT — Foto: TV Globo

O Partido dos Trabalhadores ( PT ) confirmou, no começo da tarde deste sábado (23), em um evento na Assembleia Legislativa do estado ( Alesp ), o ex-prefeito Fernando Haddad como seu candidato ao governo do estado de São Paulo nas eleições de outubro.

A chapa ainda não conta com indicação de candidato a vice.

A convenção deste sábado também aprovou a indicação de Márcio França ( PSB ) como candidato ao Senado pela chapa com o PT, que saiu da disputa ao governo no dia 8. O PSB faz parte da Federação Brasil da Esperança, junto com PT, PV e PCdoB. O PT também negocia a entrada do Psol, que ainda irá definir sua entrada.

O evento contou também com a participação de Geraldo Alckmin (PSB), candidato a vice-presidente na chapa com Lula , e sua esposa Maria Lúcia Alckmin.

Na última pesquisa Datafolha , de 30 de junho, Haddad liderava com 34%.

Eleições: convenções partidárias começam nesta quarta-feira (20) Eleições: veja quem são os pré-candidatos aos governos dos 26 estados e do DF

2 de 2 A convenção deste sábado também aprovou a indicação de Márcio França (PSB) como candidato ao Senado. — Foto: TV Globo A convenção deste sábado também aprovou a indicação de Márcio França (PSB) como candidato ao Senado. — Foto: TV Globo

O partido irá concorrer nas eleições com 71 candidatos a deputados federais e 95 como deputados estaduais.

Haddad é bacharel em direito pela Universidade de São Paulo ( USP ). Também pela USP, tornou-se mestre em Economia, com especialização em economia política, em 1990, e doutor em Filosofia em 1996.

Foi professor de Teoria Política Contemporânea no Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Sociais da USP, analista de investimento do Unibanco e consultor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Em 2001, assumiu a chefia de gabinete da secretaria municipal de Finanças de São Paulo na gestão da prefeita Marta Suplicy. Dois anos depois, se tornou assessor especial do ministro do Planejamento, Guido Mantega. Depois, foi secretário Executivo do Ministério da Educação e se tornou ministro da pasta durante a gestão do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva.

Em 2012, deixou o cargo para disputar as eleições municipais de São Paulo. Foi prefeito da capital paulista de 2012 a 2016, e candidato do PT à reeleição, mas perdeu para o tucano João Doria . Em 2018, foi o candidato do PT à Presidência – teve 44,87% dos votos no segundo turno e perdeu para Jair Bolsonaro (então no PSL).

Vídeos: Tudo sobre São Paulo e região metropolitana

8 vídeos

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com