Hackers publicam dados de 1,5 milhões de clientes da TAP

O grupo de hackers Ragnar Locker cumpriu a a ameaça que vinha a fazer e publicou esta segunda-feira na Dark Web 581 gigabytes (GB) de dados que diz serem referentes a 1,5 milhões de clientes da TAP e garante que continua a ter acesso aos sistemas informáticos da transportadora, avança o Expresso .

Entre os dados publicados estão moradas, números de telefone e o nome dos clientes, bem como acordos confidenciais entre a TAP e várias empresas e outras companhias de aviação.

«A coisa mais interessante, é que eles [a TAP] ainda não resolveram as vulnerabilidades na própria rede e este tipo de incidentes pode acontecer outra vez. Por sinal, se alguém precisar de um acesso remoto à TAP Air [sic], avisem-nos» , refere o final da mensagem que os Ragnar Locker publicaram na Dark Web, citada pelo Expresso .

Subscrever A TAP refere que as operações da companhia «estão a decorrer com normalidade», mas, sem admitir que os hackers possam estar a tentar acesso remoto aos seus sistemas, diz que continuará a «tomar todas as medidas necessárias».

Ainda segundo o Expresso , a transportadora não aceitou a sugestão dos hackers para negociar o pagamento de um resgate que impedisse a publicação dos dados.

O grupo de hackers Ragnar Locker, que havia reivindicado no final de agosto a autoria deste ataque informático, publicou online na segunda-feira da semana passada informações pessoais alegadamente pertencentes a 115 mil clientes da companhia aérea e ameaçou divulgar mais dados.

Na quinta-feira, a Comissão Europeia propôs uma nova lei de ciber-resiliência que introduz na União Europeia (UE) requisitos obrigatórios de cibersegurança para produtos digitais, propondo multas de até 2,5% do volume de negócios ou até 15 milhões de euros.

O regulamento proposto aplica-se a todos os produtos que estejam ligados direta ou indiretamente a outro dispositivo ou rede, embora estejam previstas algumas exceções para produtos para os quais os requisitos de cibersegurança já estão estabelecidos nas regras existentes da UE, por exemplo, relativamente a dispositivos médicos, aviação ou automóveis.

Caberá agora ao Parlamento Europeu e ao Conselho deliberar sobre a proposta de Lei de Resiliência Cibernética, destacando Bruxelas «a boa vontade» dos colegisladores e esperando que esta iniciativa avance rapidamente.

