Hackers prorrusos «declaran la guerra» al Gobierno de Japón

El grupo de piratas informáticos prorrusos Killnet le declaro la guerra al Gobierno de Japón tumbando una veintena de webs gubernamentales y de metros locales en las últimas horas en respuesta al apoyo del Ejecutivo nipón a Ucrania.

«Tenemos la confirmación de que dicho grupo ha afirmado que nos ha declarado la guerra y hemos recibido información de que también habrían atacado las páginas web del metro de Tokio y Osaka», dijo hoy el portavoz gubernamental japonés, Hirokazu Matsuno, en una rueda de prensa.

Las declaraciones de Matsuno se producen horas después de que Killnet, un grupo que se encuentra detrás de una serie de ciberataques recientes a páginas web gubernamentales de países que han mostrado su apoyo a Ucrania durante la invasión lanzada por Rusia el pasado febrero, publicara un vídeo en contra el país asiático.

«Deben prestar atención a la situación del mundo. Rusia no ha cometido un crimen en Ucrania, sino que protege al pueblo. No somos el Gobierno de Rusia y no advertimos a nadie ya», recogía dicho vídeo con subtítulos en japonés.

Aunque las web del metro de Tokio y Osaka tuvieron problemas de acceso durante algunas horas este miércoles, esto no afectó al servicio del mismo y ambas páginas vuelven a estar operativas hoy y según Matsuno, no se habrían producido nuevos problemas con otras webs en las últimas horas.

«El sistema de información de las instituciones gubernamentales está vigilado siempre, además se está fortaleciendo la relación para compartir la información entre los ministerios», afirmó el portavoz gubernamental.

En los últimos días, una veintena de páginas web gestionadas por cuatro entidades ministeriales, entre ellas Interior, Educación, la Agencia de Digitalización y un portal tributario, estuvieron inaccesibles temporalmente.

Los portales, entre los que también se encontró la página de la Agencia de la Casa Imperial, sufrieron un ataque DDoS, o de denegación de servicio distribuido, que es llevado a cabo desde multitud de terminales maliciosas (por ejemplo creando una red de bots) que tratan de comunicarse masivamente con un solo nodo de destino, lo que satura la red e impide a los clientes utilizarla.

Japón viene sancionando a Rusia en los últimos meses, prohibiendo las importaciones de varios materiales y productos de este país y congelando los activos de algunos de sus nacionales, entre ellos, los del primer ministro del país, Mikhail Mishustin. EFE

