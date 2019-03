Hacer periodismo o hacer de monaguillos

Entornointeligente.com / Terribas y García Ferreras (Salvados). De ese encuentro que ha montado Jordi Évole (Salvados , La Sexta) con cinco espadas del periodismo moderno ( Cuní, García Ferreras, Terribas, Heredia y Vallés ) lo que ha concitado gran revuelo ha sido la petite collision –como dicen los franceses– entre Mònica Terribas y Jordi Évole . Él le ha recordado que la tarde de aquella pintoresca proclamación de la República, ella comenzó su programa en Cat-ràdio con un ardoroso: «¡’Bona tarda ciutadanes i ciutadans de la República de Catalunya!’» , y añadió Évole : «A tenor de lo que están diciendo ahora en el juicio ¿sientes que te engañaron?» . ¡Ahh! No le gustó la pregunta a nuestra admirada Mònica . Contestó que no había ido a Salvados a decir si se sentía engañada o no; y que era una pregunta injusta y no pertinente. ¡Ahh! Si cuando Mònica hacía ‘ La nit al dia’ en TV-3 un entrevistado le hubiese contestado eso, Mònica le habría saltado a la yugular con todo merecimiento. O sea: los periodistas preguntamos, los entrevistados responden. Pero al margen de ese instante, he advertido en general que los queridos compañeros nadaban y a la vez guardarban la ropa. A Lídia Heredia le preguntó Évole con intención: «¿No hay manipulación en TV-3?» . Contestó: «Yo puedo hablar por las cuatro horas del programa que dirijo y presento…» . ¡Ah! Es muy comprensible que Lídia, periodista a la que respeto mucho, contestase eso. No iba a hablar de la noche anterior en El palmar de Troya FAQS , sin ir más lejos, en donde comenzaron con Santi Vidal hablando de lo «anacrónico y viejo» que es el Tribunal Supremo; siguieron con el abogado defensor Benet Salellas ( «’Les mentides dels agents de policía son evidents’» ), luego Ramon Setó , también defensor de altos cargos del Govern ( «’¡És una causa general contra tot l’independentisme!’» ), luego el alcalde del PDeCat Miquel Samper , y hasta sacaron a un periodista inglés que los servicios de búsqueda de fans del procés han decubierto que el 1-O estaba en Sant Andreu. ¡Ah! Si esto no es juicio paralelo, que venga el rey Salomón . A mí me gustó cuando Évole lanzó: «¿Hemos hecho más de políticos que de periodistas?» . ¡Ah! Fue Cuní quien entonó un mea culpa en nombre de todos. Quizá es el que menos la tenga. Maticemos la pregunta. Hacer de políticos, no; pero de monaguillos, en Sant Joan Despí, y en Diagonal/Beethoven, continuamente. Temas: Mònica Terribas Antonio García Ferreras Preguntes freqüents Salvados Jordi Évole La Sexta TV3 – Televisión de Catalunya LINK ORIGINAL: El Periodico

