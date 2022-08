Hacen Historia

Entornointeligente.com /

Panamá, el equipo de Coclé, ganó ayer el primer partido como región en la Serie Mundial de las Pequeñas Ligas de Williamsport.

Los pequeños plantaron bandera en tierras lejanas. Panamá logró ayer una emocionante victoria 9-3 frente a Curazao (Caribe) en la Serie Mundial de las Pequeñas Ligas en Williamsport, Pensilvania, Estados Unidos.

Fue histórico, pues es la primera vez que Panamá gana como región, iniciando con buen pie este complicado torneo.

Los coclesanos pegaron desde la primera entrada con grand slam de Gabriel De Gracia, poniendo a su equipo en ventaja. Con ese batazo anotaron: Adrián De Gracia, Jeykol De León, Gabriel González y De Gracia

Aumentaron la pizarra con una más en el segundo tramo, en las piernas de Adrián De Gracia, remolcado por doble de Jaime Escudero.

Los caribeños apretaron el juego con tres carreras en el cuarto episodio, pero los panameños sentenciaron el duelo con cuatro rayitas, incluyendo jonrón, en el quinto capítulo para sellar el día con alegría.

Jeykol De León fue el lanzador ganador, con labor de cinco episodios, de cinco imparables, tres carreras, una base por bolas y seis ponches. En su trabajo realizó 86 lanzamientos, de esos, 59 en strikes. Lo relevó Alexander Fuentes, quien vino con la piedra en 10 envíos, de esos, ocho en la zona buena.

La derrota fue para Qshondrickson Doran.

A la ofensiva sobresalieron por Panamá: Jeykol De León de 2-2, Gabriel González de 2-1, Max Pinzón de 2-1, Alcibiades Varela de 2-1, Gabriel De Gracia de 3-1 y Jaime Escudero de 3-1.

Reacciones.

Al concluir el partido de inmediato el mánager Ubaldo Ramos IV y dos peloteros, Jeykol De León y Gabriel De Gracia, dieron conferencia de prensa, en la que no podían ocultar su alegría por lo logrado, aunque están clarito, que esto apenas inicia.

‘Me sentí muy orgulloso por poder ayudar a mi equipo, le doy gracias al mánager que me dejó batear libre, gracias a Dios por darme esta oportunidad’, comentó Gabriel De Gracia del cuadrangular con las bases llenas que levantó a los fanáticos.

‘Mi primera expresión al ver que la pelota se iba, fue saltar de la felicidad, ya que le estaba dando las cuatro primeras carreras para mi equipo’, agregó el #13.

Jeykol tenía una meta planteada ayudar al triunfo ya sea desde el montículo o en la caja de bateo, y así lo hizo.

‘En la cuarta entrada los pitcheos se me estaban quedan arriba y me estaban pegando, un error que me costó un poco el episodio. Mi primera opción era ayudar a mi equipo lanzando y sino bateando, animarlos y no bajar la cabeza’, contó de su actuación.

Uno de los más emocionados era Ubaldo Ramos IV, pues tiene su confianza 100% puesta en sus pupilos.

‘Muy gratificante la victoria, tanto para los muchachos como para todo Panamá, ese triunfo es para ustedes siempre lo he dicho, que confíen en este equipo al 100%, estos 14 son los mejores de los 4 millones de Panamá’, dijo.

Ramos IV adelantó que Alexander Fuentes será su abridor del próximo lunes a las 12 mediodía, cuando se miden a China Taipéi, representante de Asía-Pacific, que le ganaron en su debut 2-0 a Italia (Europa-África).

OFENSIVA 7

Imparables sonaron los panameños ante los representantes del Caribe.

