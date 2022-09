Hace tres años jugaba en el futbol llanero, hoy se enfrentará al Barcelona en la Champions League

Entornointeligente.com /

En 2019, Cadú Lopes jugó futbol amateur en Salvador de Bahía (en el noreste de Brasil) y recibió dinero por cada partido que lo ayudaba a mantener a su familia. Desempleado tras dejar el modesto EC Olímpia, que no consiguió acceder a la segunda división del Campeonato de Bahía, ni en los mejores sueños pudo haber imaginado que algún día tendría la oportunidad de enfrentarse al poderoso Barcelona en la Champions League.

«Si me hubieran dicho eso hace tres años hubiera pensado que se estarían burlándote de mi. No esperaba que mi vida cambiara por completo tan rápido. Estaba en casa jugando en el llano y ahora estoy en la Champions League. ¡Es una locura! No son cosas que pasan todo el tiempo», dijo a ESPN .

Formado en las categorías juveniles de Bahía, el brasileño fue compañero de jugadores como Rodrigo Becão (Udinese) y Juninho Capixaba (Fortaleza) antes de vivir su primera decepción.

Cadu Lopes juega en el Viktoria Pilsen Cortesía «Jugué en la Sub-23, pero no pude debutar profesionalmente. Me cedieron al Fluminense de Feira-BA y luego me fui del club», dijo.

Después pasó un tiempo en el Olímpia antes de estar seis meses sin club.

«Mis padres me ayudaron y yo entrenaba solo y jugaba en el futbol llanero para mantenerme activo. Creo que maduré mucho porque jugué con varios muchachos que eran profesionales. Fue muy difícil porque siempre hicieron todo lo posible para que yo fuera un profesional».

«No me despertaba con alegría y pensaba: ‘¿Valdrá la pena este esfuerzo?’ Pero pasaron cosas. Necesitaba pasar por esto para estar donde estoy», dijo.

La vida del jugador cambió tras recibir una llamada de un amigo de su tía, que vivía en Alemania.

«Él quería empezar a trabajar en el futbol y tenía contactos con algunos equipos. Acepté en su momento hacer una prueba para un equipo de la segunda división de Austria, pero no aprobé».

Luego de eso, el empresario lo llevó a una prueba en el Pardubice, que juega en la segunda división de la República Checa.

«No lo pensé dos veces, realmente no quería saber cuánto iba a ganar. Iría a cualquier parte del mundo. Vi que la ciudad de Praga era muy hermosa, pero cuando llegué me sorprendió. Por suerte para mí, había un brasileño en el equipo, Everton, que me ayudó mucho. Hablaba el idioma y me ayudaba a traducir todo. Se convirtió en un hermano para mí y fue muy importante».

«Era un contrato de tres meses, llegué en febrero y vino la pandemia. El comienzo fue difícil, pero todos me trataron muy bien. Tuve que estar solo lejos de mi familia hasta que volvió el fútbol en el país y pude hacer un gran campeonato».

Tras acceder por primera vez a la élite, Cadú destacó en los dos años siguientes y fue fichado por el Viktoria Pilsen , que fue campeón de la Liga Checa la temporada pasada.

El brasileño ayudó al equipo a avanzar en los playoffs de la Champions League . Viktoria eliminó a HJK (Finlandia), Sheriff (Moldavia) y Qarabag (Azerbaiyán) para asegurarse un lugar en la fase de grupos del torneo.

«Fue muy difícil porque nos enfrentamos a muy buenos equipos. Se detuvo la ciudad, la afición llenó el estadio y fue una fiesta muy grande. Era el principal objetivo del club para este año y es un logro muy grande».

En el sorteo realizado en la UEFA , a la plantilla de República Checa le tocó en el grupo C, considerado el «grupo de la muerte» al contar con el Bayern Múnich , Inter de Milán y Barcelona .

«Fue una locura para todos, recibimos muchos mensajes. Todos están confiados, aunque tenemos muchas dudas porque no nos enfrentamos seguido a equipos así. Son oportunidades únicas y estamos muy contentos. Queremos hacer historia y destacar. Fue una sorpresa para todos porque tenían grupos más fáciles, pero tenemos todo para sorprender».

«Queremos sumar tantos puntos como sea posible. Son los mejores equipos del mundo, pero no es imposible. Queremos jugar nuestro juego».

El debut de Viktoria será ante el Barça en el Camp Nou este miércoles. «Espero conocer a Raphinha porque me gusta mucho y quiero desearle mucha suerte en el Mundial de Qatar. Estoy cumpliendo un sueño y quiero ganar la Champions League algún día», expresó Cadú .

