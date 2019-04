¿Habrá traidores a la patria en la ANC?

Entornointeligente.com / No, Robespierre los guillotinó a todos. Pero en Venezuela, en este despelote político ¿cómo puede saber Pedro Carreño si él es un traidor a la patria? No lo piensa. Él lo sabe. El razonamiento es simple, si no obedeces a Maduro eres traidor a la patria, pues la patria es él, así de simple. Siguiendo esta lógica el más patriota de todos los venezolanos es Pedro Carreño; no hay diputado en el mundo más fiel al presidente Maduro (además tiene su AK 103). Y por ahí nos vamos, podemos seguir así la medición del patriotismo. ¿Patriota?, Jorge Rodríguez… Es increíble que quinientos diputados que nunca abren la boca para disentir, solo lo hagan para gritar ¡paredón a los traidores! ¿A cuántos venezolanos creen ellos que habría que matar para acabar con los traidores? (sin contar a los diputados que pillen hablando mal de Maduro) ¡hipócritas!, no sirven ni para disimular su indiferencia por el país, su ineptitud ¿Qué dirá de esto Luis Britto García y el comandante Julio Escalona? Lo primero que hace un verdadero traidor resbaladizo es gritar, primero que todos, ¡traidores! (como Iris Varela) para que miren hacia otro lado. ¿Cómo llamarían los diputados de la ANC la aprobación, sin ninguna discusión de fondo, de la Ley de protección y estímulo a las inversiones extranjeras? ¿Traición o patriotismo? ¿Cómo llamarían los diputados patriotas de la ANC la indefensión del país por parte del gobierno? Maduro estaría en un tribunal si fuera presidente en otro lado por causa de la crisis eléctrica, de agua, de comunicación, y todas las desgracias que se derivan de ella: denuncia un sabotaje terrorista pero interviene y manda a reestructurar la empresa eléctrica nacional en su totalidad, después de seis años mandando, hasta bota al ministro ¿Entonces, dónde estaban los conspiradores? La indiferencia y la ineptitud es traición a la gente que depositó su confianza en ese señor… ¡El mundo al revés! Ahora son traidores los que protestan porque no tienen agua en sus casas, la oposición, los que critican. Pero los que no previeron los famosos ataques electromagnéticos (arma mortal 3 ¡Coño, esa señora es de una utilidad proverbial …!) y el tiro de fusil, sobre un objetivo súper estratégico, en un supuesto y cacareado estado de guerra, que deberían estar enjuiciados todos por un Consejo de Guerra, no son traidores… Traidor es el que molesta a Maduro, ¡La patria, pues! ¿Cómo pueden saber esos diputados dónde está la patria? Para Chávez, la patria era la “patria socialista”, con justicia e igualdad, la reconquista del sentido de nación en una “patria para todos”, no solo para los ricos. Para esos diputados que cambiaron el socialismo por cuatro lochas, por dólares, por oro; corresponsables de este desastre ¡pro capitalista!, incapaces de disentir, de criticar, de pensar, miedosos, aprovechando su momento y esperando su turno para entrar en el gobierno, en la rebatiña de lo último que quede por ahí… ¿qué es la patria para esos seres extraviados? ¿Un sentimiento difuso, prestado y nada más, el Jóker de la baraja? ¿Cómo se puede traicionar una patria que no existe? ¿Cómo se puede traicionar un carapacho, con un país desmembrado, anarquizado, con una sociedad realmente desigual e injusta dentro? Será interesante que hicieran una encuesta nacional ¿Qué opina usted donde están los traidores a la Patria? Y así sabrán los diputados y nuestro Robespierre criollo, a cuánta gente tienen que empezar, desde ahora, a fusilar.LINK ORIGINAL: Aporrea

Entornointeligente.com