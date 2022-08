¿Habrá reconciliación? Esto es lo que opina Carlos Vives del futuro de Shakira y Pique

Entornointeligente.com /

El cantante colombiano, Carlos Vives, quien es un gran amigo de Shakira dio a conocer su opinión sobre la situación entre Shakira y Piqué La separación de la pareja conformada por la cantante colombiana Shakira y el futbolista del FC Barcelona, Piqué , ha sido una de las separaciones más mediáticas de los últimos años y pareciera no tener final. Ahora el cantante colombiano Carlos Vives dio su opinión sobre este tema siendo un íntimo amigo de Shakira.

C on motivo de un concierto en madrid, el colombiano Carlos vives fue abordado por medios españoles para que hablara acerca de la situación entre Shakira y Piqué, a lo que el cantante comentó lo siguiente al ser preguntado sobre Shakira: «No he sabido nada de ella, pero siempre deseando que esté bien», comentó a Europa Prees.

También te puede interesar: 8 años de prisión para Shakira, es lo que pide la fiscalía española por fraude fiscal Luego en la misma entrevista Vives le deseó lo mejor a su amigo, esperando que encuentre la felicidad nuevamente: «Uno tiene que buscar siempre la felicidad y definitivamente creo que le va a encontrar», aseveró el colombiano.

Finalmente Carlos vives fue preguntado sobre la posibilidad de una reconciliación entre Shakira y Piqué, a lo que este contestó «Que viva el amor» , aclarando que él tiene una imagen positiva de Piqué.

