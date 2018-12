Habrá esclarecimiento científico y técnico sobre avionazo: Durazo

Entornointeligente.com / El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño, sostuvo que no se escatimarán esfuerzos ni recursos para contar con un esclarecimiento científico y técnico del accidente que costó la vida a la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, y el senador Rafael Moreno Valle. El funcionario ofreció una conferencia acompañado por Carlos Morán Moguel, subsecretario de Comunicaciones y Transportes; Rodrigo Vasquez Colmenares, director General de Aeronáutica Civil, y Roberto Ochoa Romero, subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República (PGR), donde llamó a no difundir información falsa que no ayuda a realizar una investigación clara y sólo contribuye a las especulaciones.

Durazo Montaño reiteró el compromiso del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, de ofrecer información oportuna que no dé lugar a especulaciones, en un esfuerzo por aclarar los hechos y llegar a la verdad. El representante de la PGR, Roberto Ochoa Romero, afirmó que las investigaciones tendrán el apoyo, que se da en estos casos, de las distintas agencias con representación en la embajada de Estados Unidos, como la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), entre otras. Detalló que desde que comenzó la averiguación se privilegió la búsqueda, la localización y el traslado de los restos humanos, y todos los trabajos se están realizando en plena coordinación con las autoridades del estado de Puebla. A su vez, el subsecretario de Transporte de la SCT, Rodrigo Vasquez, comentó que en el caso participan todas las instancias técnicas y periciales con que cuenta el país, y se pedirá el apoyo del Consejo Nacional de Seguridad de Transporte de Estados Unidos, así como de la empresa italiana que construyó el helicóptero y la canadiense que se encargó de los motores. De hecho, anunció que los representantes de ambas constructoras de la aeronave ya estaban en el lugar donde cayó el helicóptero que transportaba a la gobernadora y el senador. Reiteró que tanto la aeronave como los pilotos contaban con los permisos y las licencias correspondientes.

