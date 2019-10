¿Hablas español?: 7 claves que muestran el poder y la influencia de nuestro idioma en Estados Unidos

Entornointeligente.com /

Un hombre sonríe a la cámara mientras cierra la puerta de un auto y con voz de locutor anuncia una compañía de seguros. Todo el mensaje es en inglés hasta que al final del comercial, dice: “Hablamos español”.

Lo dice porque la empresa quiere también vender sus productos a la enorme población hispanohablante de Estados Unidos .

En el país viven cerca de 60 millones de latinos: esta cifra incluye inmigrantes y descendientes de inmigrantes que han llegado desde América Latina.

¿A quién consideran latino en Estados Unidos? (y por qué es más complicado de lo que quizá imaginas) Y del total de la población estadounidense, 41 millones habla español en sus hogares, de acuerdo a estimaciones de la Oficina del Censo de EE.UU.

Para 2060, se estima que EE.UU. será el segundo país hispanohablante del mundo después de México.

Hispanohablantes en países donde el español no es la lengua oficial País Grupo Dominio Nativo Grupo competencia Limitada Estados Unidos 41.017.620 15.800.000 Unión Europea (excepto España) 1.400.000 30.975.000 Marruecos 6.586 1.664.823 Canadá 439.110 293.000 Brasil 460.018 96.000 Fuente: Anuario Instituto Cervantes 2019 Pese a que el español es el segundo idioma más hablado en el país después del inglés, no siempre ha sido bienvenido ni considerado como de igual importancia.

En el pasado existieron políticas institucionales para suprimirlo en las aulas y surgió un movimiento pro-inglés que aún vive y promueve que este sea el idioma oficial.

En los últimos años se han registrado también incidentes contra personas que hablan español en público y que han sido vinculados con el clima antiinmigración a partir de la retórica y las políticas del presidente estadounidense, Donald Trump.

“¿Hablas español?”: el viaje de BBC Mundo para mostrar el poder de nuestro idioma en EE.UU. en la era de Trump Movidos por esa complejidad, BBC Mundo lanza su proyecto “¿Hablas Español?” durante el mes de noviembre, con el cual un grupo de periodistas viaja a varias ciudades de EE.UU. en busca de historias que reflejen el impacto de la lengua española en este país.

Te mostramos 7 aspectos que reflejan la influencia de nuestro idioma en Estados Unidos:

Media playback is unsupported on your device “¿Hablas español?”: el viaje de BBC Mundo para mostrar el poder de nuestro idioma en EE.UU. en la era de Trump 1. Cómo ha crecido En menos de cuatro décadas, el número de personas que hablan español en casa en EE.UU. se ha cuadruplicado de 11,12 millones en 1980 a 41 millones en 2017, según datos del censo.

Hay que sumar además otros casi 15,8 millones con competencia limitada en el idioma, de acuerdo a un informe de 2019 del Instituto Cervantes en EE.UU.

Ya en 1980 el español era el segundo idioma más hablado en el país -le seguían el alemán y francés- y mucho tuvo que ver el boom de inmigrantes provenientes de Latinoamérica.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Campañas de gobiernos locales, como esta de Nueva York, se exhiben también en español. Estados Unidos pasó de tener una población de 9,1 millones de hispanos o latinos en 1970 a casi 60 millones en 2019, el 18% de la población total , de acuerdo a estimaciones del censo analizadas por el estadounidense Centro Pew de Investigaciones.

Las 10 ciudades de Estados Unidos en las que viven más latinos Según las proyecciones del censo, los latinos o hispanos serán 119 millones en 2060. Es decir, uno de cada tres residentes en Estados Unidos será hispano o latino .

Pero esto no quiere decir que todos vayan a ser hispanohablantes. De hecho, el 28% de los latinos no hablaba español en el hogar en 2017.

Esto refleja una realidad cada vez más latente en el país: que los latinos nacidos en Estados Unidos no necesariamente hablan español.

Alumnos matriculados en cursos de idiomas impartidos en las escuelas primarias y secundarias de EE.UU. en 2014-2015 Idioma Número Español 7.363.125 Francés 1.289.004 Alemán 330.898 Chino 227.086 Source: Anuario Instituto Cervantes 2019 La tasa de latinos que solo habla inglés en sus hogares ha aumentado en los últimos años, especialmente entre la población más joven, indica un informe del año pasado del Instituto Cervantes.

Las 10 mejores ciudades en EE.UU. para los latinos que quieren empezar un negocio Se espera que estas tendencias se incrementen “en la medida en que los latinos nacidos en EE.UU. lideren el crecimiento de ese grupo demográfico en el país, en gran parte debido a la ralentización de la inmigración de México”, señala el texto.

Población que habla español en casa en Estados Unidos Total: 41.017.620

Source: Censo de Estados Unidos, año 2017 Esto significa que los patrones de inmigración desde Latinoamérica tendrán influencia sobre el futuro del español en Estados Unidos.

Sin embargo, la mayoría de los latinos nacidos en EE.UU. dicen sentirse conectados con el idioma de sus padres y abuelos.

El 85% de los padres y madres latinas se comunican en español con sus hijos , de acuerdo a una encuesta nacional realizada a 1.500 latinos en 2015 por el Centro Pew.

2. En política, importa La elección presidencial de 2020 será la primera en la que los latinos conformarán la minoría más numerosa del electorado, con un 13% del total de potenciales votantes.

Esto se traduce en la cifra récord de 32 millones de hispanos habilitados para votar, lo que ha hecho que las campañas del Partido Demócrata y Republicano recurran al español para atraer el llamado “voto latino”.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Trump lanzó su candidatura presidencial para 2020 en Florida, un estado donde el 16,4% de electores son latinos o hispanos. Candidatos demócratas como Beto O’Rourke y Cory Booker lanzaron frases en un atropellado español en el primer debate presidencial el pasado junio y su contrincante Joe Biden anunció una campaña por Twitter llamada “Todos con Biden”.

“Si hablan español, ¡no se les entiende!”: cómo el idioma de Cervantes se coló en el “caótico” debate presidencial demócrata ¿Se habla español?: los bochornosos errores de los políticos de EE.UU. que intentan atraer el voto latino a través del idioma Del lado republicano, el vicepresidente Mike Pence lanzó la coalición Latinos for Trump hace cuatro meses y en las comunicaciones del grupo se leen mensajes en espanglish como “Vamos to Victory” .

Se cree que el español es una forma directa de llegar a este electorado, decisivo en estados competidos por ambos partidos y con una población latina numerosa como Florida, Nevada y Texas.

Omitir publicación de Youtube número de BBC News Mundo Advertencia: El contenido de sitios externos y terceras partes puede contener publicidad Final de la publicación de Youtube número de BBC News Mundo

Derechos de autor de la imagen BBC News Mundo BBC News Mundo Pero solo el 13% de los latinos actualmente registrados para votar en EE.UU. habla español como primera lengua , según estimaciones de 2018 del Centro Pew de Investigaciones.

La relevancia del idioma para los votantes varía según diferentes encuestas.

En una publicada en junio por UnidosUS, los consultados clasificaron la habilidad de los candidatos para hablar español como la última en la lista de aspectos que les importan. Una consulta hecha por Univisión el mismo mes reflejó a su vez que para el 53% de los encuestados era una motivación para votar que el candidato hablase español.

3. El idioma más estudiado Después del inglés, el español es el idioma más estudiado en todos los niveles de enseñanza en Estados Unidos.

Un total de 7,4 millones de estudiantes de etapas primaria y secundaria recibieron clases de español durante el año escolar 2014-2015, en comparación con 1,3 millones que vieron francés y casi 331.000 que se matricularon en alemán.

Los países en que más se estudia español No solo hay interés por aprender el idioma, sino que la población estudiantil latina o hispana en todos los niveles ha aumentado de 8,8 millones en 1996 a 17,9 millones en 2016, según información del censo de EE.UU.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Casi el 23% de los estudiantes inscritos en escuelas y universidades de EE.UU. en 2016 eran de origen hispano o latino. Esto quiere decir que los estudiantes de este grupo demográfico constituían alrededor del 23% del total de estudiantes inscritos en escuelas y universidades en 2016.

Pero eso no es todo. Casi cuatro millones de niños cuyo idioma nativo es el español ocuparon las aulas de las escuelas públicas en EE.UU. en el otoño de 2016, de acuerdo a cifras del Centro Nacional de Estadísticas de Educación de EE.UU. (NCES, por sus siglas en inglés).

Esa población supera con diferencia a las de niños cuyos idiomas nativos eran árabe (menos de 200.000) y chino (casi 105.000).

Estados Unidos está atravesando, además, por un auge en los programas de inmersión doble para formar a niños bilingües. El español es uno de los idiomas más demandados.

4. Los nombres más populares García, Rodríguez y Martínez.

Esos tres apellidos figuran juntos a otros como Smith, Johnson y Williams en el listado de los diez apellidos más populares en Estados Unidos.

Los datos se basan en el censo realizado en Estados Unidos en 2010 y la clasificación incluye los apellidos usados por más de un millón de personas.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption La reconocida actriz de padres puertorriqueños Gina Rodríguez lleva uno de los apellidos más populares de Estados Unidos. García encabeza los apellidos en castellano con 1,16 millones de personas, lo que equivale al 47% del número de individuos que llevan el apellido Smith, el más común en ese país.

Cuáles son los apellidos latinos que más han crecido en Estados Unidos desde el año 2000 La fuerte presencia de los apellidos latinos en Estados Unidos se hace más palpable cuando se considera que en la lista de los 100 apellidos más frecuentes en ese país, 25 son de origen latino o hispano.

5. El poder de compra El poder de compra de los latinos en Estados Unidos se ha duplicado cada década en Estados Unidos desde 1990, según analiza el Instituto Cervantes en su anuario sobre el estado del español publicado este año.

En 2018, el poder adquisitivo de este grupo se estimaba en US$1,5 billones , lo que constituye el 10,4% del poder adquisitivo total de EE.UU., indica el reporte anual de Economía Multicultural presentado en 2018 por el Centro Selig de la Universidad de Georgia.

Las cifras que muestran el enorme poder económico de los mexicanos en Estados Unidos Según proyecciones del mismo centro, esta capacidad de compra aumentará a US$1,9 billones en 2023.

En comparación, en 1990 el poder adquisitivo latino era de solo US$213.000 millones.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption La elección de 2020 será la primera en la historia de EE.UU. en la que los latinos o hispanos conformarán la minoría más numerosa del electorado, con 32 millones de personas. El estado de California, considerado como la quinta economía del mundo el año pasado, concentra la mayoría del poder adquisitivo de la población latina con el 26%, según indica el informe de Selig.

Cómo logró California convertirse en la 5ª economía del mundo Los latinos también han impulsado el aumento de empleo. Entre 2009 y 2013, constituyeron el 43,4% del crecimiento total de puestos de trabajo y fueron los latinos nacidos en EE.UU. los que lideraron la mayor parte de ese empuje, de acuerdo a un análisis del Centro Pew.

Por todas estas razones, el consumidor latino se ha vuelto el público meta para algunas compañías estadounidenses.

Y se nota en la publicidad, que cada vez más aparece en español y espanglish en internet y en la televisión.

Quiénes son los “hispennials” y por qué tienen el poder de transformar la economía de Estados Unidos Una encuesta realizada en 2016 por Facebook constató que, por lo general, los hispanos o latinos prefieren consumir y crear contenidos en español.

Derechos de autor de la imagen Cecilia Tombesi / BBC El estudio consultó a 500 hispanos cuyo dominio del idioma variaba: algunos dominaban más el inglés, otros el español y otros eran bilingües.

El 60% de los latinos consultados para los que el inglés es su primera lengua dijo que las marcas deberían dirigirse a sus consumidores tanto en inglés como en español.

5 aportes cruciales de Centroamérica a la vida y la economía de Estados Unidos Otro dato llamativo es que el 62% de los bilingües dijo leer al menos la mitad de los contenidos digitales en español y 69% contestó que veía videos en línea en ese idioma.

6. La música Una palabra: Despacito.

El pegajoso tema de los puertorriqueños Luis Fonsi y Daddy Yankee alcanzó en agosto de 2017 una hazaña hasta ahora exclusiva de canciones en inglés: mantenerse por 16 semanas continuas como éxito número 1 de la lista Billboard.

Lo que la canción “Despacito” le hace a tu cerebro, según los científicos (y por qué esto explica su éxito) Pocos anticipaban que ese sería el comienzo de una nueva era en la música comercial latina en Estados Unidos, una en la que el español compartiría los primeros lugares con el inglés.

Omitir publicación de Twitter número de @abbymchao “la canción” by j balvin & bad bunny has become my new favorite spanish song 😞🤙🏼

— abbs (@abbymchao) 12 de septiembre de 2019 Final de la publicación de Twitter número de @abbymchao

Omitir publicación de Twitter número de @NenyeChelsea Spanish songs are so lit even though I don't understand the language. The BEATS always get me up on my dancing feet.

Love to listen to Enrique Iglesias, Daddy Yankee, Maluma, Ozuna, Luis Fonsi, J Balvin, Prince Royce, Don Omar, Lennox, Zion, CNCO to mention but a few.

— BLUEBERRY💙 (@NenyeChelsea) 23 de febrero de 2019 Final de la publicación de Twitter número de @NenyeChelsea

Omitir publicación de Twitter número de @FifaGawd want to relearn spanish so i can understand what j balvin and bad bunny be saying in their songs

— NAV’s burner account (@FifaGawd) 27 de agosto de 2019 Final de la publicación de Twitter número de @FifaGawd

Superestrellas de la música urbana como J Balvin, Rosalía y Ozuna han amasado un éxito enorme a nivel global y concentrado específicamente en EE.UU.

¿Es Rosalía latina?: la polémica en EE.UU. tras el triunfo de la cantante española en los MTV Video Music Awards “Mi música es en español (…) Así no entiendan lo que digo, sienten la vibra “, dijo J Balvin en una entrevista en mayo pasado.

Omitir publicación de Youtube número de TheUrbanEve Advertencia: El contenido de sitios externos y terceras partes puede contener publicidad Final de la publicación de Youtube número de TheUrbanEve

Derechos de autor de la imagen TheUrbanEve TheUrbanEve Otros intérpretes, como la cantante cubano-estadounidense Camila Cabello , encabezó el listado Billboard el pasado agosto con un tema en espanglish llamado “Señorita”.

El fenómeno ha despertado el interés de muchos en conocer más sobre el significado de las letras. Incluso se puede encontrar a amantes de estos artistas traduciendo al inglés las canciones en YouTube.

7. La pelota El béisbol es uno de los deportes más adorados por los estadounidenses, que en décadas recientes han visto a muchos de sus ídolos hablar casi exclusivamente español.

Los deportistas latinos o hispanos reemplazaron a los afroestadounidenses como el segundo grupo étnico/racial dominante en el deporte en 1993, después de los blancos.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El venezolano José Altuve se convirtió en el héroe el pasado octubre al producir el jonrón decisivo que llevó a los Astros de Houston a la Serie Mundial. Ese año el 20% de los jugadores de las Grandes Ligas del Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés) eran de origen latino o hispano, de acuerdo a datos compilados por la Sociedad Estadounidense de Investigación sobre el Béisbol (SABR, por sus siglas en inglés).

En 2017, el porcentaje aumentó a casi 32%, de acuerdo con datos de la MLB presentados en un informe del Instituto de Diversidad y Ética en el Deporte de la Universidad de Florida Central.

Omitir publicación de Youtube número de MLB Advertencia: El contenido de sitios externos y terceras partes puede contener publicidad Final de la publicación de Youtube número de MLB

Derechos de autor de la imagen MLB MLB Tradicionalmente, se les ha sugerido a los jugadores hispanohablantes que aprendan inglés , sobre todo para dirigirse a los medios. Pero en los últimos años ha crecido un movimiento dentro del deporte para promover que los deportistas angloparlantes aprendan español también.

De igual modo, se han generado iniciativas como “Ponle acento” en 2016, una campaña encabezada por Adrián González, de los Dodgers de Los Ángeles, para acentuar los apellidos de los jugadores en las camisetas.

Omitir publicación de Facebook número de BBC News Mundo Únete ya al grupo “¿Hablas Español?” Y sé parte de la comunidad que acompañará el viaje. Ahí publicaremos historias…

Posted by BBC News Mundo on Wednesday, 30 October 2019 Final de la publicación de Facebook número de BBC News Mundo

* Esta nota es parte de la serie “¿Hablas español?”, un viaje de BBC Mundo por Estados Unidos para mostrar el poder de nuestro idioma en la era de Trump.

Sigue aquí toda la cobertura de ¿Hablas español? Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!

LINK ORIGINAL: BBC Mundo

Entornointeligente.com