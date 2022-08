Habla la agresora de pareja LGBTIQ+ en parque de barrio El Salitre de Bogotá

Entornointeligente.com /

El pasado sábado se conoció una denuncia de homofobia a través de las redes sociales, tras una agresión a una pareja de jóvenes que, según versiones, fue amenazada e insultada por habitantes del barrio El Salitre, luego de que los descubrieran dándose un beso.

Este caso se viralizó. Y provocó reacciones de rechazo por lo que sucedió. Así como lo manifestó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a través de un trino en el que hizo mención a lo que sucedió en la localidad de Engativá.

«Circula video de un acto homofóbico y violento en un parque. ¡Lo rechazamos enfáticamente! ¡En Bogotá se puede ser! Nuestros equipos están en contacto con las víctimas para apoyarlas. Lucharemos hasta que la igualdad sea costumbre» , escribió la mandataria.

Asimismo, miembros de la comunidad LGBTIQ+ en modo de protesta por lo acontecido, se reunieron sobre las 11 de la mañana de este domingo para realizar una besatón en el parque donde ocurrieron los hechos , para rechazar lo ocurrido con las dos mujeres y algunos vecinos del sector.

No obstante, una de las mujeres protagonista de la agresión, contó en un clip su versión de los hechos y desmintió a esta pareja, asegurando que ellos fueron los que en primera instancia cometieron la agresión.

«Ellos me agarraron del cabello y me comenzaron a arrastrar. Ellos tienen que decir la verdad. En ese momento yo me solté y comencé a gritar’ un palo, un palo’», mencionó la mujer.

La señora que se identificó como Gladys, dijo que enfrentó a esta pareja porque ellos supuestamente se estaban masturbando en el parque, algo que a ella no le pareció correcto.

«Yo le dije ‘niños porqué hacen eso’. Y comenzaron a decirme una cantidad de groserías que yo nunca había escuchado y de ahí se dio mi reacción», comentó.

Finalmente la Dirección de Diversidad Sexual de Bogotá, ya comenzó hacer la investigación de lo sucedido para que se puedan esclarecer los hechos. Además, acordaron el acompañamiento a la víctimas aseverando que ya se tuvo comunicación con ellos y que desde la entidad trabajan para imponer los comparendos p ertinentes a la comunidad quienes se vieron implicadas con el incumplimiento del Código de Policía.

Señores, aquí la verdad de la supuesta homofobia que denuncian los LGBTIQ. Estaban drogados y primero le pegaron a una mujer de la tercera edad. Digamos la verdad. @Danielbricen @Alejoberme0 @EmelRojasC pic.twitter.com/mA655Q8h1a

— Jonathan Silva (@silvajonathan01) July 31, 2022

