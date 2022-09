¿Habla de Chyno? Natasha Araos reflexiona sobre el amor: «Quien no te haga sentir valorado, no te merece»

Entornointeligente.com /

Recientemente en sus historias la venezolana compartió una historia sobre el amor y el apego emocional. Natasha Araos , la ex esposa de Chyno Miranda , sigue dando de qué hablar en las redes sociales. En medio de varias polémicas en las que se ha encontrado la criolla desde que se confirmó su separación del cantante, Araos no ha dejado de mostrarse activa en la comunidad digital para mostrar su evolución.

Recientemente, la criolla compartió a través de sus redes sociales una historia en donde hablaba acerca del amor en pareja, el apego emocional y el amor propio. Al final de la misma, dejó la » moraleja » de dicha historia, en donde aseguró que las personas que no te valoran » no te merecen «.

«Cuando ames a alguien y sientas que para mantener a esa persona a tu lado tienes que sufrir, sacrificar tu esencia y hasta rogar… aunque te duela, retírate. Y no porque las cosas se tornen difíciles, sino porque quien no te haga sentir valorado, quien no sea capaz de dar lo mismo que tú, quien no puede establecer el mismo compromiso, la misma entrega… simplemente no te MERECE», fue el mensaje que dejó al final de la historia la venezolana.

Cabe destacar que en varias ocasiones Araos ha hablado sobre su ruptura con Chyno Miranda , asegurando que la relación había llegado a un punto donde no se podía recuperar y esa fue la razón por la que decidieron tomar caminos separados.

