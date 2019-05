Habló su hija: lo que se sabe del diputado Zambrano tras 14 días secuestrado

Entornointeligente.com / Collage Caraota Digital Han pasado 14 días desde que los familiares del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, hablaron por última vez con el diputado.

«No lo he escuchado, no lo he visto y no le he podido llevar los insumos que como ser humano necesita», expresó Soley Zambrano, hija del legislador a Caraota Digital.

El pasado 8 de mayo el vicepresidente del parlamento fue detenido de manera arbitraria por parte del Sebin, luego que el TSJ autorizara procesarlo por rebelión.

Vea también: H ercon Consultores: Juan Guaidó es el político que más genera confianza en el país

Pese a que han acudido a todos los centros de detención, no han logrado ubicar al dirigente de Acción Democrática.

«Espero que las autoridades correspondientes puedan dar información del paradero de mi papá para que dejen de violar sus derechos humanos y yo pueda constatar su estado de salud».

En ese sentido, indicó que Zambrano solo tiene «afecciones propias a su edad», pero nada de qué preocuparse, aunque rechazó las informaciones que «algunas personas» difunden en redes sociales sin verificar.

+ Información

Seguir leyendo en el medio que originalmente publicó esta noticia

LINK ORIGINAL: NoticiasVenezuela.org

Entornointeligente.com