Habitantes de Santa Rosalía siguen incomunicados esperan respuesta de alcaldía de Boconó 

La caída del Puente Colgante o Pasarela de Santa Rosalía podría estar recibiendo respuesta del sector oficial en el transcurso de esta semana que comienza, según nos informaron fuentes confiables y varios habitantes que hablaron con el alcalde Alejandro García. Mientras tanto siguen afectadas: Santa Rosalía, La Plazuelita y El Balneario. Estos son los 3 sectores primarios, que quedaron incomunicados por el desprendimiento de una base del arcaico medio que deben utilizar para trasladarse de un lado hasta el otro en búsqueda de un auxilio urgente para un enfermo, adquirir alimentos y lo que este cónsono con las necesidades de estas familias que residen del otro lado del Rio Boconó y deben salir hasta la Troncal 7 para sus diligencias personales y lugares de trabajo.

Ante lo ocurrido, ingeniería municipal podría estar proponiendo la elaboración de un macro proyecto para que el corregidor lo diligencie al nivel central.

No obstante, la molestia de los vecinos, es que el planteamiento lo vienen haciendo desde hace bastante tiempo y aunque reconocen que el actual alcalde apenas cuenta con 8 meses en su cargo, no dudan que durante su gestión han tenido tiempo para buscarles una solución y no esperar que se socavara una de sus bases y sucediera lo que ya conocemos. Gracias a Dios y no hubo una desgracia, porque los usuarios o transeúntes, diariamente corren sus riesgos.

Lo sucedido no sorprendió Habitantes de Santa Rosalía aseguran que la estructura aunque falto que hablara, aviso lo que vendría. Entre las personas que fijo posición en torno a lo ocurrido, está Adolfo Romero C. I. 5842628, quien aseguró: Lo sucedido no sorprendió a nadie. Ya estaba anunciada la caída de uno de los laterales de la Pasarela que los sectores primarios: La Plazuelita, El Balneario y Santa Rosalía, que se encuentran separados por el Rio Boconó. Debo decir que lo ocurrido también es producto de la desidia del gobierno, porque este sector no tiene dolientes. Para nadie es un secreto que en las últimas semanas se estuvo ejerciendo presión mediante varias diligencias. La prueba está en que vino Protección Civil (PC) y personal de la alcaldía, pero asegura el informante, que todos vinieron únicamente a observar.

La pregunta que todos nos hacemos es ¿Cómo harán estas familias que requieren de este medio para comunicarse con los sectores aledaños y ubicados del lado derecho del Rio Boconó? Estas personas por la misma necesidad, la utilizan a diario y reiteramos que por voluntad de Dios los hechos se desarrollaron a las 5:20 am del sábado 20-08-2022 y no sucedió una desgracia, porque los usuarios comienzan a transitar desde las 5:30 am.

Emprendan un proyecto Adolfo Romero hace un llamado a las autoridades para que de una vez por todas emprendan un proyecto que se pueda ejecutar en el menor tiempo y restablezcan el tránsito de personas por este sector.

Reitera que lo que se teme es que la pasarela se desprenda de la base que la sostiene y de esto ocurrir, será más difícil su recuperación. Así las cosas, ambos cerros recibirían directamente el impacto de las caudalosas aguas del rio Boconó, lo que permitiría que estas se extiendan hasta varias de las humildes viviendas que se encuentran por el lugar.

Es lo que tenemos, aseguran familias afectadas y ante la falta de atención, mostraban su contrariedad.

