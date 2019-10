Habitantes de Alluriquín cerraron un tramo de la vía Alóag- Santo Domingo, en apoyo a los indígenas.

Entornointeligente.com /

INCONVENIENTE. Los obstáculos en la vía no permitió el paso de los vehículos. Un grupo mayoritario de comerciantes y ciudadanos que habitan en la parroquia Alluriquín se unieron y decidieron cerrar un tramo de la vía Alóag-Santo Domingo, desde el sector El Paraíso hasta Unión del Toachi, como apoyo a los indígenas que mantenían hasta ayer la lucha en contra del Decreto No. 883.

Medida que no declinará sino hay un acuerdo entre el Gobierno y los dirigentes Indígenas, según lo indicó Luis Caizapanta, líder de la parroquia, quien estuvo acompañado por un grupo mayoritario de personas, según dijo que preocupados por la situación que atraviesa el país se han visto en la necesidad de convocar y hacer un llamado a la población, uniéndose voluntariamente a la manifestación. Incorporándose también moradores de Paloquemado y Las Pampas, parroquias de la provincia de Cotopaxi.

Sin paso

Desde las 05:00 empezaron con el cierre de la vía, colocando árboles y contenedores, impidiendo así el paso. “Todos los negocios están cerrados, se han unido porque estamos solidarizándonos con nuestros hermanos indígenas que están demostrando ser verdaderos ecuatorianos”, sostuvo el dirigente.

Gloria Cruz, quien llegó desde Las Pampas indicó que como mujeres también se han unido a esta lucha.

Pero también hubo personas que llegaron al lugar y dieron a conocer su malestar por el cierre repentino de la vía. Adrián Cedeño subió a Quito el viernes anterior en un camión cargado de plátano, no pudo pasar porque en Tandapi se cerró el paso, ayer sin su vehículo se dirigía a Santo Domingo.

Eugenia Ponluisa, vino desde Huaquillas, su primer trasbordo lo hizo en Quevedo, luego en El Paraíso donde llegó en un taxi. Su inversión en esta ocasión se triplicó.

Inconformidad

A decir de la comunidad no solo las autoridades nacionales le han fallado al país, las de la provincia no han cumplido con esta parroquia desde 2015, este hecho los mantiene unido y aseguraron que en los próximos días también harán conocer su voz de protesta, por no ser atendidos con las obras, luego que les declararon en zona de riesgo.

Así como en el 2016 cuando se desbordó el río Damas por la temporada invernal, señalaron que las obras de mitigación que la Secretaría de Riesgo recomendó a las entidades competentes no han sido concluidas ocasionado perjuicios para el desarrollo de la parroquia. (LMM)

EL DATO

Más de seis cierres se dieron a lo largo del tramo comprendido desde Las Pampas hasta Unión del Toachi.

“Somos un grupo pacífico, no ocasionamos desmanes, pero pedimos que se cumpla con el pueblo”. Luis caizapanta,

Líder de Alluriquín

“Queremos que el Presidente de la cara, porque es como un padre de familia que ha abandonado su casa y pierde su derecho”. Gloria Cruz

De las Pampas sector el Iniap

LINK ORIGINAL: La Hora

Entornointeligente.com