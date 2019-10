Habilitan paso en tres vías de Antioquia que estaban taponadas

Entornointeligente.com /

El Instituto Nacional de Vías (Invías) informó que ya fue habilitado el paso en ambos sentidos en el municipio antioqueño de San Luis, luego de que un derrumbe había taponado la vía en la madrugada de este domingo.

De acuerdo con las autoridades, un deslizamiento de tierra obstruyó la vía El Santuario – Caño Alegre, en el kilómetro 67, a las 3:00 a.m. Por fortuna no hubo viviendas afectadas ni personas lesionadas, pues en ese instante no pasaban vehículos por la zona.

Maquinaria pesada y varios trabajadores fueron enviados al sitio para remover la tierra , logrando habilitar el paso en ambos sentidos a las 11:00 de la mañana.

El Invías informó que a esta hora también hay paso normal a doble carril en otras dos carreteras de Antioquia que habían sido cerradas anoche por diferentes circunstancias: la vía Los Llanos – Tarazá en el sector La Frisolera, donde había ocurrido un accidente; y la vía Medellín – Urabá a la altura de Cañasgordas, que había quedado obstruida por la caída de un árbol.

