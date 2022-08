Haaland guió el triunfo de Man. City y el United cayó

Entornointeligente.com /

Erik ten Hag pidió que le dieran tiempo tras iniciar su ciclo al frente del Manchester United con una decepcionante derrota. Erling Haaland no necesitó de mucho tiempo para demostrar el impacto que tendrá con Manchester City.

Las dos mayores contrataciones en la ciudad de Manchester iniciaron de forma opuesta su temporada en la Liga Premier el domingo.

Ten Hag se mantuvo cabizbajo en la banda al observar la derrota 2-1 del United ante el Brighton en el Old Trafford. Su equipo se vio superado en la primera mitad y su intento de remontar en el complemento no fue suficiente.

Haaland firmó un doblete para liderar el triunfo 2-0 del Manchester City ante el West Ham. Anotó de penal en la primera mitad y aumentó con un disparo rasante en la segunda.

Ten Hag llegó al United para intentar reducir la brecha entre los rivales de ciudad, luego de acabar 35 puntos detrás del campeón City la campaña anterior.

Pero la brecha parece que ahora es más amplia — gracias en parte a Haaland.

El delantero noruego fue reclutado por el City para tener un referente goleador, después de que Pep Guardiola disputó casi toda la temporada anterior sin un delantero fijo.

El imponente atacante le dará una nueva dimensión al equipo que sumó 99 goles la campaña anterior.

«No tuvimos ni una sola duda. Cuando acostumbrado a anotar goles desde que nació, seguro que iba a marcar aquí», comentó Guardiola sobre el debut de Haaland.

Mientras que los aficionados del United aún tendrán que esperar a ver el impacto que tendrá Ten Hag tras una decepcionante actuación ante Brighton que evidenció que los puntos débiles persisten.

«Definitivamente un revés, realmente decepcionante», admitió Ten Hag.

«Sabía desde el inicio que no sería fácil. Es un proceso, necesita tiempo», añadió.

Pascal Gross anotó un doblete en la primera mitad para que el Brighton tomara el control ante un United timorato y sin ideas claras hasta que Cristiano Ronaldo ingresó de cambio en la segunda parte.

El portugués le dio un empuje al ataque y el United se acercó con un autogol del volante argentino Alex Mac Allister.

Los seguidores del United abuchearon a los jugadores mientras salían del campo tras una actuación que disipó cualquier noción de que Ten Hag podría arreglar rápidamente los problemas que plagaron al equipo la temporada anterior.

Si el City tenía cualquier problema para solucionar, Haaland al parecer fue la respuesta.

Después de que Liverpool empató con Fulham el sábado, el City envió una advertencia tempranera de que sigue siendo el equipo a vencer en Inglaterra. Con Haaland al frente, será más difícil quitarle el título al club de Guardiola.

Brentford se recuperó de una desventaja de dos goles para empatar 2-2 con Leicester después de que el suplente Josh Dasilva igualó el marcador a los 86 minutos.

Leicester dominó casi todo el encuentro y mereció irse arriba 2-0 tras goles en cada mitad de Timothy Castagne y Kiernan Dewsbury-Hal antes de que Ivan Toney acercara a los visitantes a los 62 minutos.

Dasilva disparó un tiro combeado para empatar cuando faltaban cuatro minutos desde el borde del área.

