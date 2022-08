Ha muerto Charlie, el de TikTok que tenía cáncer

Entornointeligente.com /

Carlos Sarriá , más conocido como Charlie , el joven español que documentó el proceso de su cáncer en TikTok ha muerto la noche del 22 de agosto, a los 20 años, tras desarrollar una metástasis.

En apenas 12 horas, su despedida en TikTok ha sumado más de 20 millones de reproducciones; y en Instagram, el mensaje » Adiós, hijos de puta, nos vemos en la otra vida (Charlie, 2002-2022)» , cerca de tres millones y medios de «Me gusta» dos días después.

Charlie fue diagnosticado con sarcoma de Ewing , un tipo raro de cáncer que se produce en los huesos o en el tejido blando alrededor de los huesos, hace cuatro años. Desde que le diagnosticaron la enfermedad había tenido una serie de recaídas, pero fue el pasado mes de mayo cuando le descubrieron un tumor con metástasis en la coronilla.

El joven comenzó a compartir su experiencia y su día a día a través de sus redes sociales, especialmente en TikTok . Su estilo de comunicación era divertido, desenfadado, directo e irónico, lo que le hizo ganar millones de seguidores, con vídeos en los que se burlaba de la enfermedad y otros en los que educaba sobre ella, mostraba su rutina en el hospital y contaba cómo mantenía la relación con su familia y su pareja en el contexto de la enfermedad y las entradas y salidas hospitalarias.

«No tengo vergüenza en contar lo que me pasa. Así que decidí exponerme para combatir la desinformación y los bulos que hay en torno a la muerte» , confesó el propio Charlie en una entrevista de este mismo año en el medio juvenil Yasss .

Hace escasas semanas, Charlie compartió su vuelta al hospital en TikTok: «Adivinad donde estoy otra vez», escribió mostrando la habitación en la que se encontraba. El pasado 8 de agosto, subió una penúltima actualización, en la que compartió con sus seguidores que le habían puesto una bolsa de morfina para hacer frente al dolor que estaba sufriendo los pasados días. Desde aquel momento, ni Nerea, su novia, ni él compartieron más contenido.

En su vídeo de despedida, Charlie resume la filosofía que le ha acompañado durante su enfermedad: » Hakuna Matata . Vive y deja vivir», dice en un momento del vídeo. «Yo estoy bien como estoy. No tengo nada que pedir. Aunque tenga lo que tengo, yo me considero una persona feliz y como agradecido con lo que tengo. No pido mucho» .

