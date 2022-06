Entornointeligente.com /

Há um mês, Dom Phillips disse no Acre que queria relatar ameaças contra indígenas Jornalista britânico está desaparecido no Amazonas desde segunda-feira (6) junto com o indigenista Bruno Pereira. Ele escreve para o jornal 'The Guardian'. Além dele, o ex-funcionário da Funai Bruno Araújo também está desaparecido. Por Tácita Muniz, g1 AC — Rio Branco

07/06/2022 21h28 Atualizado 08/06/2022

Dom Phillips, jornalista inglês dado como desaparecido no Amazonas, esteve no Acre em maio

Dom Phillips, colaborador do jornal 'The Guardian' , que está desaparecido na Amazônia, segundo divulgado pela União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja), esteve no Acre há cerca de um mês na na aldeia dos ashaninkas em Marechal Thaumaturgo, no interior do estado. Um vídeo, divulgado pela Associação Ashaninka do Rio Amônia (Apiwtxa), mostra o jornalista falando do projeto de seu livro. Além dele, o indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira também segue desaparecido na região.

«As terras indígenas são os locais mais protegidos na Amazônia, todo mundo sabe disso e eu pedi para vir para cá [Acre] para entender como vocês lidam com isso aqui, como vocês se organizam, como é todo esse processo. Eu vim para acompanhar um pouco isso, aprender um pouco com vocês, como é essa cultura, como vocês veem a floresta; como vocês vivem por dentro, como vocês lidam com essas ameaças que vêm de invasores, garimpeiros e tudo mais. Agora estou fazendo um livro para uma editora inglesa, sobre essa questão da conservação na Amazônia, e andando muito na Amazônia, andando com pessoas e uma parte muito importante deste livro é a proteção dos povos indígenas, o protagonismo», diz o jornalista em vídeo de um minuto.

Os indígenas da aldeia no Acre estiveram com o jornalista entre os dias 4 e 10 de maio deste ano – período em que foi gravada a fala.

Em nota, divulgada nas redes sociais, a Apiwtxa relembrou a visita do jornalista na região e lamentou o ocorrido. «Externamos aqui nossa profunda preocupação com o seu desaparecimento, junto com o indigenista Bruno Araújo. Pedimos total celeridade nas buscas.»

1 de 2 Dom Phillips estava no Acre em maio deste ano — Foto: Reprodução Dom Phillips estava no Acre em maio deste ano — Foto: Reprodução

Quem é Dom Phillips?

O jornalista britânico é um veterano na cobertura internacional. Ele já foi colaborador dos jornais «Washington Post», «The New York Times» e «Financial Times», e está no Brasil há aproximadamente 15 anos.

Segundo o jornal do qual era colaborador, ele é conhecido por seu amor pela região amazônica e viajou muito pela região a fim de relatar a crise ambiental brasileira e os problemas de suas comunidades indígenas.

Ele é natural do condado de Merseyside, região onde fica a cidade de Liverpool, no noroeste inglês. Mudou-se para o Brasil em 2007.

De acordo com amigos, Phillips se aventurou no mundo da música antes de se tornar jornalista.

Além de seu trabalho como jornalista, o inglês está escrevendo um livro sobre a floresta amazônica e sua autossustentabilidade quanto às chuvas.

Segundo um colega de trabalho, este projeto é apoiado pela Fundação Alicia Patterson, sediada na Bahia, onde Dom mora atualmente.

«Amazônia sua linda», escreveu o jornalista na semana passada no Instagram ao lado de um vídeo onde estava em um barco na região.

2 de 2 Brasileiro Bruno Araújo Pereira e jornalista inglês Dom Phillips estão desaparecidos — Foto: TV Globo/Reprodução Brasileiro Bruno Araújo Pereira e jornalista inglês Dom Phillips estão desaparecidos — Foto: TV Globo/Reprodução

Onde eles estavam indo?

Em comunicado, o grupo indígena Univaja disse que Phillips e Bruno partiram na semana passada de barco para uma região conhecida como Lago do Jaburu, chegando ao seu destino na noite de sexta-feira.

Por volta das 6h de domingo, após dois dias de reportagens, eles teriam retornado ao rio para chegar até Atalaia do Norte. A viagem não deveria ter levado mais de três horas, mas um grupo de busca foi enviado por volta das 14h, depois que eles não chegaram. Até a última atualização desta reportagem eles não haviam sido localizados.

