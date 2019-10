Há publicações no Facebook que dão multa em dia de eleições. Saiba quais – Política – Correio da Manhã

Entornointeligente.com /

A propaganda é proibida em dia de eleições e nem o Facebook escapa a esta regra. A Comissão Nacional de Eleições alerta para todas as publicações feitas na “véspera e no dia de eleições” que sejam consideradas propaganda. A CNE esclarece que são ilícitas publicações “quando se permite que qualquer pessoa, incluindo as que não estão registadas no Facebook, possam ver ou aceder à informação disponibilizada pelo utilizador”. Tal ato, ainda que no Facebook, é punível com pena de prisão até seis meses e multa de 50 euros a 500 euros.

