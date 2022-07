Há novos autocarros entre Lisboa, Costa Alentejana e Algarve: Flixbus com promoções desde 3 e 5 euros

Entornointeligente.com /

A transportadora alemã acaba de expandir a sua oferta em Portugal a pensar nos veraneantes, portugueses e turistas que, por estes meses, rumam ao Sul do país.

Durante o Verão, passa a existir uma ligação diária da capital portuguesa à região do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina , com paragens em Sines, Vila Nova de Milfontes, Zambujeira do Mar, Odeceixe e Aljezur. Os preços começam entre os 2,99€, se ficar no primeiro destino, e 4,99€ se seguir até às três últimas paragens.

O autocarro verde parte diariamente de Lisboa (Oriente) às 14h40 e chega a Aljezur às 18h30. O regresso faz-se às 19h30, com chegada prevista a Lisboa às 23h20. Para já, esta é uma «linha sazonal», apenas disponível «até ao final do Verão», sublinha a empresa em comunicado. No entanto, Pablo Pastega, director geral da Flixbus para Portugal e Espanha, garante que, «se a procura se justificar», «a linha manter-se-á ao longo de todo o ano».

«Esta linha vem dar resposta à elevada procura que a FlixBus tem tido para esta região do Litoral Alentejano, uma região que é, naturalmente, um destino de férias para muitos portugueses e também turistas, e também local de eleição para muitos jovens que se deslocam para a região para assistir aos festivais e outros eventos que a região acolhe nesta altura do ano», afirma o responsável.

A 4 de Agosto, a Flixbus lança mais uma rota, desta vez em direcção ao Sotavento Algarvio, ligando Lisboa a Olhão , Quarteira e Tavira , com quatro viagens diárias (parte de Lisboa às 7h10, 10h10, 13h50, 18h; regresso de Tavira às 9h05, 13h, 16h, 19h10). A nova linha já se encontra em pré-venda nos canais da Flixbus, com preços que começam nos 4,99€ (partida de Lisboa; para viagens entre Tavira e Quarteira, por exemplo, arranca nos 1,99€, detalha a empresa).

Com a chegada do Verão, as cinco linhas internacionais que ligam Lisboa e Porto à capital espanhola e ao aeroporto Madrid-Barajas (Terminal 4) também foram reforçadas, «devido à elevada procura nestas ligações internacionais».

«Nestas últimas semanas, verificámos um aumento de cerca de 50% na procura destas ligações entre Lisboa e Porto a Madrid , o que levou a que a FlixBus reforçasse a operação nestas linhas», afirma Pablo Pastega. «Foram disponibilizados mais autocarros nestas rotas de forma a dar resposta a todos os passageiros que procuram uma forma alternativa de viajar para Madrid e também uma alternativa às viagens de avião para esta cidade de Espanha», conclui.

A operar em Portugal desde 2019, a Flixbus cobre actualmente «mais de 300 destinos», entre rotas dentro do país e linhas internacionais, ligando cidades como Lisboa, Porto, Braga e Coimbra a cidades em «Espanha, França, Alemanha, Luxemburgo, Suíça e Bélgica, entre outros».

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com