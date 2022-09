Há Corpos e Corpos

Entornointeligente.com /

Tinha pensado em regressar das férias com uma crónica tipo rapsódia sobre as continuidades coloniais no mês de agosto. Do caso das piscinas de Santarém, em que responsáveis e polícia expulsam pessoas muçulmanas por estas se banharem vestidas, às declarações do chefe da missão da embaixada portuguesa no Qatar, que disse ser «natural» que quem tem «mais melanina na pele» tem «mais capacidade de persistência nessas temperaturas»; do espancamento de um cidadão negro no Bairro Alto (Lisboa), à negligência no Hospital de Santa Maria perante a vida de Ibrahima — há corpos que se interditam, que se expõem, que se espancam, que se esquecem.

