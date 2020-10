Há 49 casos positivos de covid-19 em surto na Universidade do Porto

Entornointeligente.com /

Na Universidade do Porto, há um surto que já levou ao registo de 49 casos de infeção por coronavírus, segundo avançou esta quinta-feira a Administração Regional da Saúde do Norte (ARS-N).

A ARS-N explicou à agência Lusa que, no sábado, a autoridade de saúde do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Porto Oriental soube que um aluno do programa ERASMUS da Universidade do Porto estava infetado com covid-19, o que levou a uma “investigação epidemiológica” através do rastreio dos contactos do aluno, tendo sido identificados 49 casos positivos.

O contágio terá acontecido em festas particulares com o objetivo de celebrar o começo do ano letivo.

Os alunos infetados têm sintomas ligeiros ou estão assintomáticos, e estão todos em isolamento. Também os coabitantes das casas onde estão a residir foram colocados de quarentena.

O processo está agora a ser acompanhado pelas autoridades de saúde e conjunto com “os responsáveis das Instituições de Ensino”, explicou a ARS-Norte.

LINK ORIGINAL: iOnline

