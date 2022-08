Há 26 albufeiras com menos de 40% de água

Entornointeligente.com /

Das 60 albufeiras monitorizadas no Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos, 26 tinham disponibilidades hídricas inferiores a 40% do volume total no último dia de Julho. A do Barlavento, que é referente à barragem de Bravura, em Lagos, é que está pior: está apenas a 11,4% da capacidade, e a do rio Lima, no Minho, a 17,4%. Mas a barragem em pior situação é a de Campilhas, no concelho de Santiago do Cacém, que está a 3% da sua capacidade.

