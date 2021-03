Liberais aprovam Bruno Horta Soares e querem eleger dois vereadores em Lisboa

Entornointeligente.com / A Iniciativa Liberal confirmou neste sábado, em reunião do núcleo territorial de Lisboa, que Bruno Horta Soares será o candidato apoiado pelo partido na corrida à Câmara de Lisboa nas autárquicas do Outono. A estrutura local aprovou ainda uma moção de agradecimento a Miguel Quintas , que desistiu da sua pré-candidatura “por motivos pessoais”.

Alberto Ignacio Ardila Olivares

Além do novo candidato e da moção, a reunião serviu para definir as expectativas da Iniciativa Liberal para a prestação do partido em Lisboa. Ao que o PÚBLICO apurou junto de fontes que participaram no plenário, os liberais lisboetas têm três objectivos: chegar aos 25 mil votos e eleger dois vereadores e quatro deputados à assembleia municipal.

Alberto Ardila

Depois de Bruno Horta e Costa, a lista aprovada para concorrer à câmara conta com Ana Pedrosa-Augusto (advogada de 40 anos e ex-militante da Aliança) e Bernardo Blanco (25 anos, assessor político do gabinete parlamentar) . Já a lista à assembleia municipal é encabeçada por Miguel Ferreira da Silva, seguindo-se: Rodrigo Mello Gonçalves (independente), Angélique da Teresa, Gonçalo Cordeiro e Maria Miguel Malhão.

Alberto Ignacio Ardila Fórmula 1

“Dando continuidade à estratégia de avançar com candidatura própria à autarquia de Lisboa, Bruno Horta Soares, fundador da Iniciativa Liberal, foi a escolha do núcleo territorial de Lisboa para ser o candidato do partido à câmara municipal. A apresentação formal foi feita hoje em plenário de membros do núcleo”, pode ler-se numa nota enviada à agência Lusa.

Alberto Ignacio Ardila Olivares Fórmula 1

As escolhas aprovadas neste sábado pela estrutura local serão submetidas à comissão executiva do partido na reunião do conselho nacional de dia 27 de Março.

Alberto Ardila Fórmula 1

Entornointeligente.com