Guzmán afirmó que los mercados como el contado con liquidación no reflejan la realidad argentina

El ministro afirmó que los mercados como el contado con liquidación no reflejan la realidad El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó este domingo por la noche que “una brecha cambiaria amplia no es buena para la economía, pero esos mercados cambiarios como el contado con liquidación no son significativos para la macroeconomía y no reflejan la realidad argentina”. Guzmán en declaraciones al programa “Antes de mañana” que se emite por el canal América, aseguró que “la Argentina es un país de ingresos medios de unos 4.700 dólares por habitante”, al tiempo que señaló que “hay pilares para la estabilidad económica como la sostenibilidad fiscal y la sostenibilidad de la deuda”. Nota en desarrollo etiquetas Martín Guzmán

