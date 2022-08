Entornointeligente.com /

Ago 30, 2022

Guyana busca servicios de asesoría

para proyecto de Gas-to-Energy

Con el proyecto masivo de Gas-to-Energy , encaminado para su puesta en marcha en el 2024, Guyana está buscando consultores para servicios de asesoría legal y comercial , junto con el apoyo en la negociación.

Mohamed Irfaan dijo que es time for this project to move forward

La RFP publicada por el Ministerio de Recursos Naturales establece que el objetivo de la asignación es que el consultor elegible brinde servicios de asesoría legal y comercial y apoyo en la negociación al Gobierno de Guyana (GoG), a través del Ministerio y la Fuerza de Tarea del Gas-to-Energy.

Proyecto Gas-to-Energy

Estos servicios se relacionan directamente con el Acuerdo de suministro de gas (GSA) y los acuerdos asociados durante el desarrollo del proyecto.

Los consultores interesados ​​pueden obtener más información del Ministerio de Recursos Naturales y deben presentar propuestas antes del 13 de Septiembre del 2022 a la Junta Nacional de Administración de Adquisiciones y Licitaciones de Guyana (NPTAB).

El gobierno de Guyana ha estado impulsando el proyecto, que se espera que reduzca el costo de la energía en al menos un 50% para los hogares guyaneses. El presidente Mohamed Irfaan Ali dijo que el proyecto se ha sometido a todas las pruebas de escrutinio, incluida la viabilidad ambiental y financiera, y ha pasado.

El gobierno también busca una Gas-to-Energy project manager . El gobierno quiere que la instalación de Líquidos de Gas Natural y la planta de energía se construyan juntas para ahorrar costos.

La construcción de estas instalaciones está siendo encabezada por el gobierno de Guyana, mientras que ExxonMobil se encarga de la construcción del oleoducto, la cual ya tiene already started the tender process para la construcción del gasoducto terrestre.

Se espera que el proyecto transporte 50 millones de pies cúbicos de gas por día en su primera fase desde el campo Liza de Exxon. Esta será la fuente de 250 megavatios (MW) de energía para la red principal del país y suficientes líquidos de gas natural para satisfacer otras necesidades domésticas.

