Guterres em Lviv e Odessa esta semana para encontro com Zelensky e Erdogan

Entornointeligente.com /

Em directo. Siga os últimos desenvolvimentos sobre a guerra na Ucrânia Guia visual: mapas, vídeos e imagens que explicam a guerra Especial: Guerra na Ucrânia O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, estará entre quinta-feira e sexta-feira na Ucrânia, onde se reunirá com o Presidente do país, Volodymyr Zelensky, e com o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunciaram esta terça-feira um porta-voz da ONU.

O encontro com Zelensky e Erdogan acontecerá na próxima quinta-feira na cidade ucraniana de Lviv , na região Ocidental ucraniana.

Entre vários temas que estarão em debate, destaca-se a situação na central nuclear de Zaporijjia. A ONU já informou que pode ajudar a facilitar uma visita de inspectores da Agência Internacional de Energia Atómica ao local, mas a Rússia diz que qualquer missão do género é demasiado perigosa e impõem condições.

Apesar de estar sob o controlo russo, a central continua a ser operada por técnicos ucranianos. Foi alvo de ataques sucessivos nas noites de sexta-feira e sábado, mas Kiev culpa Moscovo, e Moscovo culpa Kiev pelo sucedido.

Na sexta-feira, Guterres visitará Odessa , a Sul, cujo porto está a ser utilizado para a exportação de cereais ucranianos através do acordo impulsionado pela própria ONU e pela Turquia.

Mais tarde, o chefe das Nações Unidas viajará para Istambul para visitar o Centro de Coordenação Conjunta que fiscaliza o cumprimento desse pacto, explicou o porta-voz de Guterres, Stéphane Dujarric.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com