Guterres cita Shakespeare e pede impostos para combustíveis fósseis

Depois de dois anos de assembleias gerais realizadas com recurso ao vídeo para os chefes de Estado ou de governo discursarem devido à pandemia, o regresso generalizado à sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, ficou marcado pelo discurso do secretário-geral. Uma advertência aos líderes e diplomatas sobre a «cascata de crises» e seus efeitos que irá culminar em breve num «inverno de descontentamento global», numa adaptação da primeira frase de Ricardo III, de William Shakespeare.

Com a ausência dos líderes da Rússia e da China, os chamados dias de debate da 77.ª assembleia geral da Organização das Nações Unidas arrancaram com uma mensagem de António Guterres que começou por dizer que o «mundo está em grandes dificuldades» para logo de seguida dar o exemplo positivo dos acordos assinados há dois meses em Istambul, entre as autoridades de Kiev e de Moscovo com o governo turco e as Nações Unidas, para garantir o desbloqueio dos cereais ucranianos dos seus portos, bem como dos fertilizantes russos.

«Há outra batalha que devemos terminar – a nossa guerra suicida contra a natureza. A crise climática é a questão decisiva do nosso tempo. O mundo está viciado nos combustíveis fósseis.» António Guterres

Subscrever «Este navio é um símbolo do que podemos alcançar quando trabalhamos em conjunto», afirmou Guterres ao falar do Brave Commander , o primeiro navio que navegou sob bandeira da ONU, tendo transportado 23 mil toneladas de cereais para a Etiópia e Iémen. «Cada navio também transporta uma das mercadorias mais raras da atualidade: a esperança.»

Apesar dos avisos sombrios, Guterres destacou os acordos que permitiram retomar o tráfego marítimo de navios com cereais ucranianos.

Mas esperança foi um sentimento que deve ter desaparecido entre quem continuou a ouvir o dirigente português, quando este disse que «se o mercado dos fertilizantes não estabilizar no próximo ano, o problema pode ser a distribuição de comida», tendo apelado para a «remoção dos obstáculos à exportação dos fertilizantes russos» e seus ingredientes, apesar de lembrar que nenhum destes produtos está sujeito às sanções económicas ocidentais.

«A Rússia não pode impor a sua vontade por meios militares ainda que com cinismo proponha simulacros de referendos em territórios bombardeados e mais tarde ocupados.» Emmanuel Macron

Horas antes, Vladimir Putin acusou a Europa de bloquear 300 mil toneladas de fertilizantes. «O cúmulo do cinismo é que mesmo a nossa oferta de transferir gratuitamente 300 mil toneladas de fertilizantes russos bloqueados nos portos europeus, devido a sanções, para países que deles necessitam continua sem resposta», afirmou.

«Não tenhamos ilusões, estamos em mares agitados», prosseguiu Guterres. «Um inverno de descontentamento global está no horizonte. A crise do aumento de custo de vida está a agravar-se. A confiança está a desmoronar-se, as desigualdades estão a disparar, o nosso planeta está a arder. As pessoas estão em sofrimento – com os mais vulneráveis a padecer mais. A carta das Nações Unidas e os ideais que representa estão sob ameaça. Temos o dever de agir. E no entanto estamos manietados numa colossal disfuncionalidade mundial», pelo que apelou para uma coligação global.

«África já sofreu o suficiente com o fardo da história, não quer ser o centro de uma nova Guerra Fria.» Macky Sall

Além de um retrato panorâmico desanimador, António Guterres sugeriu a redistribuição dos lucros das empresas ligadas aos combustíveis fósseis para ajudar a baixar os preços dos alimentos e para compensar os danos das alterações climáticas.

Enquanto o presidente brasileiro aproveitou o palco para fazer campanha eleitoral e atacar Lula da Silva, e o chileno Gabriel Boric para advogar pela humildade em democracia, em resultado da derrota do referendo à proposta da nova constituição, o turco Recep Erdogan assumiu-se como mediador de conflitos.

«Continuaremos a envidar esforços para acabar com a guerra com base na integridade territorial e na soberania da Ucrânia. Precisamos de encontrar uma solução diplomática que dê a ambas as partes uma saída digna para a crise.» Recep Erdogan

Sobre a guerra da Rússia na Ucrânia, defendeu uma «saída digna» para a crise. Numa entrevista à PBS, Erdogan revelou que os dois países concordaram numa troca de 200 prisioneiros e reafirmou defender que Moscovo se retire de todos os territórios ocupados.

