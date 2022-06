Guterres avisa que nenhum país vai escapar ao impacto da guerra

Entornointeligente.com /

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, avisou que o impacto da guerra na Ucrânia já está a ser duramente sentido nas pessoas e nos países mais vulneráveis, mas nenhum país do mundo «ficará intocado por esta crise de custo de vida». Moscovo e Kiev trocam acusações em relação à responsabilidade no bloqueio às exportações de cereais ucranianos, numa altura em que a Turquia tenta negociar um acordo que permita desbloquear a situação. No terreno, os russos já controlam praticamente toda a cidade de Severodonetsk, estando a bombardear a vizinha Lysychansk.

«O impacto da guerra na segurança alimentar, energia e finanças é sistémico, severo e está a acelerar», avisou Guterres na apresentação do segundo relatório da ONU sobre as repercussões do conflito. Se este ano a crise alimentar é sobre «falta de acesso», com milhares de toneladas de cereais ucranianos retidos por causa da guerra, no próximo ano «pode ser sobre a falta de comida», alertou. «Só há uma forma de parar esta tempestade que se aproxima: a invasão russa da Ucrânia deve acabar», afirmou.

Em Ancara, o chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, desvalorizou a importância das reservas de cereais ucranianos nos mercados internacionais. «Esses cereais representam menos de 1% da produção mundial de trigo e outros cereais», afirmou. Antes da guerra, a Ucrânia era o quarto maior exportador de trigo mundial e era responsável por metade das trocas mundiais de sementes e óleo de girassol. Mas o Kremlin insistiu na mensagem: «É uma percentagem muito pequena para ter um impacto significativo na crise alimentar mundial, que já começou», disse o porta-voz Dmitri Peskov.

Subscrever Ainda assim, Moscovo disse que está preparado para garantir a segurança dos navios que deixem os portos ucranianos, pedindo a desminagem dessas áreas e reiterando que é preciso também «remover os obstáculos que estão no caminho das exportações russas». Ou seja, as sanções. A Turquia ofereceu-se para acompanhar os navios que saiam dos portos ucranianos.

Kiev respondeu dizendo que não são as sanções, mas a agressão russa à Ucrânia que é responsável pela crescente crise alimentar. Além do mais, reiterou que não vai proceder à desminagem do porto de Odessa (o maior do país) para permitir a exportação dos cereais, visto que isso deixaria a cidade vulnerável aos ataques de Moscovo. «O momento em que limparmos o acesso ao porto de Odessa, a frota russa estará lá» , disse o porta-voz do governo regional, Sergiy Bratchuk.

Em Ancara, Lavrov foi entretanto confrontado com uma pergunta de um jornalista da televisão pública ucraniana. «Além dos cereais, que outros produtos roubou da Ucrânia e a quem os vendeu», questionou Muslim Umerov, quando a conferência de imprensa já estava a acabar e não lhe tinha sido dada a palavra. O chefe da diplomacia russa respondeu que os ucranianos «estão sempre preocupados com o que podem roubar e pensam que toda a gente é igual» e reiterou que o objetivo de Moscovo é «salvar as pessoas da pressão do regime neonazi» de Kiev. Os russos estão a ser acusados de roubar os cereais ucranianos e vende-los aos países africanos que precisam desesperadamente destes alimentos. Moscovo nega essa acusação.

Severodonetsk perto de cair O governador de Lugansk, Serhiy Haidai, admitiu ontem que Severodonetsk está quase totalmente sob controlo das forças de Moscovo, depois de admitir que poderia ser preciso as tropas ucranianas recuarem para posições mais fortes. «Os russos estão a disparar contra tudo, estão a destruir todas as casas de Severodonetsk, com tanques, artilharia. Estão a disparar contra a zona industrial também, mas os combates continuam, os nossos homens estão a resistir nas ruas», indicou no Telegram.

Haidai disse ainda que a vizinha Lysychansk, separada apenas por um rio de Severodonetsk, está a ser alvo de bombardeamentos «poderosos e caóticos», mas continua sob controlo das forças de Kiev. Os russos avançam na sua tentativa de conquistar Donbass, que inclui além da região de Lugansk (mais de 90% já sob controlo de Moscovo), a região de Donetsk.

Entretanto em Zaporíjia, as forças pró-russas que controlam a maior parte da região (Moscovo diz quase 80%, Kiev só admite 60%) dizem querer realizar um referendo ainda este ano para poder integrar a Federação Russa. «As pessoas vão determinar o futuro de Zaporíjia. É minha profunda convicção que isso pode ser feito no outono», disse o chefe da administração civil e militar de Zaporíjia, Yevgeny Balitsky, ao canal estatal Rossiya-24.

