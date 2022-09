Guterres alerta para «disfunção global» e exige tributação de «lucros inesperados»

Entornointeligente.com /

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse esta terça-feira, na abertura da 77.ª Assembleia Geral da ONU , que a guerra na Ucrânia é «uma ameaça ao futuro da humanidade», e avisou que o planeta «está preso numa colossal disfunção global».

«A luta custou milhares de vidas. Milhões foram deslocados. Milhares de milhões em todo o mundo foram afectados», disse Guterres sobre a invasão russa . «Estamos a ver a ameaça de divisões perigosas entre o Ocidente e o Sul. Os riscos para a paz e a segurança globais são imensos. Devemos continuar a trabalhar pela paz, de acordo com a Carta das Nações Unidas e com o direito internacional», apelou.

«Mesmo os vários agrupamentos constituídos fora do sistema multilateral por alguns membros da comunidade internacional caíram na armadilha das divisões geopolíticas, como o G20», disse Guterres, referindo-se às maiores economias do mundo.

«Num certo estágio, as relações internacionais pareciam estar a mover-se em direcção a um mundo G2; agora, corremos o risco de acabar com um G-nada. Nenhuma cooperação. Sem diálogo. Não há solução colectiva de problemas. Mas a realidade é que vivemos num mundo onde a lógica da cooperação e do diálogo é o único caminho a seguir», disse o secretário-geral.

Para Guterres, é preciso «uma profunda reforma estrutural no sistema financeiro global e em instituições internacionais», para que os países africanos, em particular, deixem de estar sub-representados nesses sistemas.

«A divergência entre países desenvolvidos e em desenvolvimento — entre Norte e Sul — entre os privilegiados e os demais — está a tornar-se mais perigosa a cada dia. Está na raiz das tensões geopolíticas e da falta de confiança que envenenam todas as áreas da cooperação global, desde as vacinas a sanções e comércio», sustentou.

Uma das principais vítimas das divisões, segundo Guterres, é o combate à crise climática.

«Peço a todas as economias desenvolvidas que tributem os lucros inesperados das empresas de combustíveis fósseis. Esses fundos devem ser redireccionados de duas maneiras: para países que sofrem perdas e danos causados pela crise climática ; e para as pessoas que enfrentam o aumento dos preços dos alimentos e da energia», disse Guterres.

O ex-primeiro-ministro português chamou a atenção dos chefes de Estado e de Governo ali presentes para conflitos e crises humanitárias que se estão a multiplicar ao redor do globo, «muitas vezes longe dos holofotes», referindo a crise económica e de direitos humanos no Afeganistão; as tensões regionais na República Democrática do Congo; os combates na Etiópia; a actuação de gangues no Haiti; a seca sem precedentes no Corno de África; ou as divisões na Líbia.

«A lista continua», disse Guterres. «Enquanto isso, a agitação nuclear e as ameaças à segurança das centrais nucleares estão a aumentar a instabilidade global.»

