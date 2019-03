Gustavo va al psiquiatra

Entornointeligente.com / Me gusta que Gustavo Petro vaya al psiquiatra. Lo atacaron por ello, obvio, porque le caen por lo que sea. El hecho es que me encantaría saber detalles al respecto: hace cuánto va, con qué frecuencia, de qué habla con su terapeuta. Lo chistoso es la forma como le cayeron, en especial la derecha, que es capaz de lo que sea con tal de no perder el poder. Lo trataron de loco no solo porque la situación se presentara perfecta para ello, sino porque muchos todavía creen que solo los locos van al psiquiatra.

La gente de bien, la que por delante posa de correcta y por detrás hace barbaridades, no va al psiquiatra, ni llora, ni se quiebra ni pide ayuda. Piensa que ir a un consultorio psiquiátrico no solo es sinónimo de locura, sino un motivo de vergüenza, de la misma forma que cree que la homosexualidad es una enfermedad y se cura rezando o pidiendo cita en la EPS. Son de otra época, y a ratos cuesta creer que aún exista. Es que no hay debate, no hay nada de malo en buscar ayuda. Psiquiatra, psicólogo, coach , chamán, cura, pastor, todo es válido. Lo que le sirva a usted para sentirse mejor.

El tema con Petro es que usó una cita con el psiquiatra como excusa para no ir a una audiencia de conciliación en la Corte Suprema con Marta Lucía Ramírez.

Es chistoso también cuando dicen que la gente no cambia, porque sí lo hace. Nuestra esencia quizá no, esa permanece, pero sí se pueden cambiar muchos comportamientos, y en eso un tercero puede dar una mano. Es que hasta yo, que no me tengo en el mejor de los conceptos, he logrado avances. Yo creo no ser en esencia un mal ser humano, lo que no necesariamente me hace bueno, y creo también que esos cambios se han hecho evidentes en los últimos años.

Un día me cansé de ser la persona en que me había convertido, de odiar la vida y a todo lo que viniera con ella (de odiarme a mí, básicamente), y empecé a hacer cosas para mejorar. He entrado y salido de especialistas, a los que he ido por voluntad propia. Muchas veces he sentido que no avanzo, me pregunto qué hago ahí, pero sigo, así me cueste para no fallarme. Algunas cosas me han servido; otras, no, pero no paro; acudo a profesionales cuando siento que algo en mí no me gusta.

El tema con Petro es que usó una cita con el psiquiatra como excusa para no ir a una audiencia de conciliación en la Corte Suprema con Marta Lucía Ramírez. Y, en parte lo entiendo, yo también me inventaría lo que fuera con tal de no cruzármela; lo inaceptable es que, según varias fuentes, se lo viera ese mismo día en la Comisión Primera para el debate del Plan Nacional de Desarrollo.

Uno no hace una cita, ni siquiera con su psiquiatra, el mismo día y a la misma hora que tiene un compromiso con la justicia. La gente normal, por muy loca que esté, reagenda. El problema es que Petro, como muchos políticos, se cree por encima de todo. Basta con verlo opinando en Twitter de lo que sea, como si viviera en una realidad paralela a la del resto de mortales, justo igual que Álvaro Uribe. Uribe en el psiquiatra es una imagen deliciosa y terrorífica al mismo tiempo. Me hace recordar a Robert De Niro llegando al consultorio de Billy Crystal en Analízame .

Aunque un solo especialista no creo que les alcance a esos dos. Bien se lo dijo Jerry Seinfeld en uno de los capítulos de su serie a su mejor amigo, George Costanza, un mentiroso patológico pero inofensivo: “Tú necesitas ayuda, y un psiquiatra normal no puede ayudarte. Necesitas ir a Viena a que te estudien a un nivel académico, como lo hacía Freud. No hablo de una cita a la semana por la que te cobran ochenta dólares, tú necesitas un equipo observándote las 24 horas”.

De golpe, lo que necesitamos es eso: más políticos en el psiquiatra y menos en Twitter, a ver si nos gobiernan mejor.

