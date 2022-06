Gustavo Petro, regañado por su esposa por no usar WhatsApp ni conocer cadenas en su contra

Entornointeligente.com /

Después de la polémica que se ha dado en los últimos días por los videos en donde se ven a miembros de la campaña de Gustavo Petro hablando sobre una estrategia en contra de otros políticos, Revista Semana publicó una nueva filmación en la que escucha a Verónica Alcocer, la esposa del candidato, haciendo una serie de comentarios.

La esposa del candidato dijo que durante las protestas en medio de la jornada del Paro Nacional, Petro no salió a las calles a apoyar a los ciudadanos.

» A él (Petro) no le pueden cambiar su forma de vestir, porque no es él ; ni su discurso, porque no es él. Cuando estaba tan quieto, tan mudo y las calles encendidas, yo le decía: ¿qué haces tan callado, tan quieto?, ¿dónde es que estás? Ese no eres tú. Está bien no entrar en el conflicto, todos los días encendiendo, pero un mensaje moderado (…) la gente está en las calles, tú eres el líder y te necesitan ver un poco», dijo Verónica Alcocer.

También regañó a Gustavo Petro por no usar WhatsApp y no ponerle atención a las cadenas en su contra.

» Las cadenas le van a hacer un daño inmenso […] hay gente estudiada pensando en que Petro es castrochavista. ¿Qué me preocupa? Estamos en las mismas, no hay una campaña de medios de comunicación, no hay estrategia comunicacional, ya comenzaron la campaña de las cadenas. Se lo dije a Gustavo, pero como él no usa WhatsApp, no existe», señaló.

También calificó al candidato por el Pacto Histórico como «terco» y dijo que, si «él quiere ganar, le toca oír cosas que no quiere oír y hacer cosas que no quiere hacer, porque el concepto es ganar».

Por otro lado, se refirió al miedo que tiene la sociedad y por qué algunos estratos sociales no quieren votar por Petro.

» La gente que no está votando por él (Petro) son más del estrato 3, porque ya lo midieron , son mujeres, amas de casa, no están votando por ti por la manera en que das el mensaje, quizá», expresó.

