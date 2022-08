Gustavo Petro rechazó pedido de Diosdado Cabello de extraditar opositores venezolanos: «Colombia garantiza el derecho de asilo»

Entornointeligente.com /

> National constituent assembly’s member Diosdado Cabello speaks during a session of the assembly at Palacio Federal Legislativo in Caracas, Venezuela August 5, 2017. REUTERS/Marco Bello El dirigente de la dictadura de Nicolás Maduro tildó a los refugiados en Colombia de «asesinos» y «ladrones», y pidió su extradición de Colombia a Venezuela, ante lo cual el mandatario colombiano respondió en su cuenta de Twitter 23 de Agosto de 2022

A través de su cuenta oficial en Twitter, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, negó la petición del gobierno venezolano, encabezado por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello (primer vicepresidente del Partido Socialista Unido, PSUV), de extraditar a los opositores chavista que están en Colombia hacia Venezuela.

A pesar de los acercamiento que tiene el Gobierno colombiano con la dictadura de Nicolás Maduro, con el fin de abrir los cinco pasos fronterizos y restablecer las relaciones diplomáticas, el nuevo jefe de Estado habría encontrado la primera línea roja en cuanto a su relación con Venezuela.

En redes sociales, Gustavo Petro manifestó que en el país se debe garantizar el derecho internacional de cualquier persona a tener asilo y refugio, haciendo referencia a la petición principalmente de Diosdado Cabello de extraditar a los «asesinos» y ladrones» de la oposición del oficialismo venezolano.

«Colombia garantiza el derecho de asilo y el refugio», señaló el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta oficial en Twitter.

Cabe destacar que la semana pasada se conoció que la fiscalía venezolana ratificó la continuidad de una investigación penal contra 23 personas acusadas por usurpación de funciones, legitimación de capitales y asociación para delinquir, luego de haber sido nombradas como parte de una directiva paralela de la petroquímica estatal Monómeros, con sede en Colombia y ser reconocida por el expresidente Iván Duque Márquez.

La petición de Diosdado Cabello a Gustavo Petro El pasado lunes 22 de agosto, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido del chavismo en Venezuela, Diosdado Cabello, manifestó en medio de una rueda de prensa su deseo en que el Estado colombiano extradite a los opositores del oficialismo que son solicitados por la justicia del vecino país. Estas personas fueron tildadas por Nicolás Maduro como «asesinos» y ladrones».

«Una cantidad de gente que está por allá, que Venezuela está solicitando en extradición, que sean detenidos y enviados a Venezuela por delitos cometidos contra nuestro país. Tienen hasta asesinos por allá resguardados, ladrones», dijo el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido del chavismo en Venezuela, Diosdado Cabello.

Cabe mencionar que las relaciones entre Colombia y Venezuela se están empezando a normalizar luego de la llegada de Gustavo Petro al poder el pasado 7 de agosto, por lo que espera que el Estado colombiano se comporte de forma diferente y «pueda empezar a funcionar».

Aunque Diosdado Cabello no nombró a nadie directamente, aseguró que existen varios opositores del oficialismo venezolano viviendo en Colombia que deberán ser juzgados en ambos países. «Todo es cuestión, pues, de voluntad política», dijo.

Diosdado Cabello agregó que Fiscalía, la Cancillería y «otros organismos competentes» de Venezuela ya han adelantado «las reuniones pertinentes para que esta gente que tiene cuentas pendientes con la justicia venga a saldarlas».

«Tengo la impresión de que la justicia colombiana va a comenzar a actuar ahorita (…) por eso es que ya no queda ninguno, se desaparecieron. Tú preguntas dónde están y nadie se atreve a decir dónde están (pero) el largo brazo de la justicia les va a llegar», señaló Diosdado Cabello en esa rueda de prensa.

Para aquella época en que se dio esa junta directiva paralela precedida por la oposición venezolana, el gobierno colombiano, en cabeza de Iván Duque Márquez había reconocido a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.



