Gustavo Petro e Francia Márquez tomam posse na Colômbia Iván Duque, que deixou o governo, não permitiu o uso de uma espada de Simón Bolivar, um dos heróis da na cerimônia. O ex-presidente disse que não seria possível usar a espada por motivos de segurança. Assim que foi empossado, Petro deu ordem para que trouxessem a espada. Por g1

07/08/2022 17h39 Atualizado 07/08/2022

07/08/2022 17h39 Atualizado 07/08/2022

1 de 2 Multidão acompanha a posse de Gustavo Petro em Bogotá, em 7 de agosto de 2022 — Foto: Luisa Gonzalez/Reuters Multidão acompanha a posse de Gustavo Petro em Bogotá, em 7 de agosto de 2022 — Foto: Luisa Gonzalez/Reuters

Gustavo Petro se tornou neste domingo (7) o primeiro presidente de esquerda da Colômbia , escolhido por eleitores que esperam que ele possa realizar ambiciosas reformas sociais e econômicas com o objetivo de reduzir a violência e a profunda desigualdade no polarizado país andino.

Petro, um antigo membro da guerrilha M-19, tomou posse na Praça Bolívar de Bogotá na tarde deste domingo.

2 de 2 Multidão acompanha a posse de Gustavo Petro em Bogotá, em 7 de agosto de 2022. — Foto: Ariana Cubillos/AP Multidão acompanha a posse de Gustavo Petro em Bogotá, em 7 de agosto de 2022. — Foto: Ariana Cubillos/AP

Espada de Bolívar

Iván Duque , que deixou o governo, não permitiu o uso de uma espada de Simón Bolivar, um dos heróis da na cerimônia. O ex-presidente disse que não seria possível usar a espada por motivos de segurança.

Assim que foi empossado, Petro deu ordem para que trouxessem a espada. Em seguida, deu posse à vice-presidente Francia Marquez. Ativista ambiental e ex-empregada doméstica, ela é a primeira afro-colombiana mulher a ocupar o cargo.

Quem é Gustavo Petro? Ex-guerrilheiro se torna o 1º presidente de esquerda da Colômbia

Multidão de 100 mil pessoas

O presidente do Senado, Roy Barreras, conduziu o juramento diante de cerca de 100 mil pessoas, incluindo o rei da Espanha, Felipe VI, pelo menos nove presidentes latino-americanos e colombianos comuns convidados por Petro.

Houve uma pequena vaia ao rei da Espanha quando seu nome foi anunciado.

Petro, ex-senador de 62 anos, disse que sua primeira prioridade será agir para enfrentar a fome no país com 50 milhões de habitantes, onde quase metade da população vive em algum tipo de pobreza.

Uma reforma fiscal de US$ 5,8 bilhões, que deve aumentaria os impostos sobre os mais ricos para financiar programas sociais, será proposta no Congresso na segunda-feira, pelo novo ministro das Finanças, José Antonio Ocampo.

«Também estou nervoso por virar o presidente», disse Petro recentemente a estudantes na Universidade Externado de Bogotá, sua alma mater, ao ser questionado sobre os desafios que terá pela frente.

Petro prometeu educação pública universitária gratuita e mudanças no sistema de saúde e construiu uma ampla coalizão no Congresso com partidos de esquerda e de centro para aprovar sua plataforma.

Promessas de reforma previdenciária e suspensão de novos empreendimentos de petróleo causaram nervosismo aos investidores, apesar da escolha por Ocampo, autoridade de longa data, como ministro das Finanças.

O novo presidente, um ex-prefeito de Bogotá, também prometeu retomar negociações de paz com rebeldes do Exército de Libertação Nacional (ELN) e aplicar o acordo de paz de 2016 a ex-membros das guerrilhas da FARC que o rejeitaram.

Seu ministro das Relações Exteriores disse que o governo travará diálogos com gangues e pode dar aos membros sentenças menores em troca de informações sobre tráfico de drogas.

