Gustavo Petro admitió que la guerrilla del ELN está en Venezuela

> Colombian presidential candidate Gustavo Petro, speaks during interview with Reuters in Bogota, Colombia, April 10, 2018. Picture taken April 10, 2018. REUTERS/Jaime Saldarriaga El presidente colombiano, Gustavo Petro, abrió la puerta a un cambio de sede de los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que tuvieron lugar en Cuba hasta 2018, cuando fueron interrumpidos por el anterior Gobierno, y destacó el papel de Venezuela en ese proceso.

En ese sentido, el pasado 13 de septiembre Petro pidió a Nicolás Maduro, con quien recientemente restableció relaciones diplomáticas, que sea garante de las negociaciones de paz con el ELN, lo que éste aceptó.

Sin embargo, el papel central que Maduro puede jugar en esa negociación ha sido criticado dentro y fuera de Colombia, y al ser preguntado por qué dar esa posición relevante a Venezuela en un diálogo de paz con el ELN, Petro fue tajante: «Porque allá están», refiriéndose a lo que muchos analistas apuntan de que el ELN se ha convertido en una guerrilla binacional con presencia en los dos países.

«Venezuela, en mi opinión, fue clave en el Gobierno (de) Santos para el desarme de las FARC y yo creo que puede ser clave en la posibilidad de un éxito en el proceso con el ELN», sentenció el mandatario colombiano.

Los últimos diálogos con el ELN comenzaron en febrero de 2017 en Quito, desde donde fueron trasladados a La Habana al año siguiente, pero quedaron estancados al inicio del Gobierno de Duque y congelados definitivamente tras el atentado de esa guerrilla contra la escuela de cadetes de la policía en Bogotá que en enero de 2019 dejó 23 muertos y cerca de un centenar de heridos.



