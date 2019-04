Gustavo Marcano: El objetivo principal es lograr por diferentes vías el cese de usurpación

Entornointeligente.com / Luis Sequera / 5 abr 2019.- Gustavo Marcano, ministro consejero del presidente encargado designado por la AN, Juan Guaidó, aseguró que el objetivo principal de las acciones llevadas a cabo por el gobierno de EEUU, y la misión diplomática encabezada por Carlos Vecchio, es lograr por las diferentes vía el “cese de usurpación” de Nicolás Maduro. Asimismo resaltó todo el trabajo realizado por el gobierno de Donald Trump en materia de sanciones, protección de activos venezolanos e investigaciones contra toda la trama de corrupción. “Estamos trabajando muy duro para que tarde o temprano se dé ese cese de usurpación”. Comentó que unas de las acciones más severas del gobierno estadounidense contra Maduro es “que no haya ningún financiamiento para él ni su cúpula”. “Todas las sanciones han ido dirigidas exactamente a cortar todo tipo de financiamiento al régimen de Nicolás Maduro, sin embargo hay acciones que faltan”, apuntó. Agregó que a pesar de las sanciones, Maduro a tratado de “burlarlas” a través de la “articulación” con diferentes países. “El desespero del pueblo venezolano está luchando contra un régimen criminal que no le importa que la gente muera por falta de medicina y por una falla eléctrica”, concluyó. . @GustavoMarcano , ministro consejero de Embajada de Venezuela en EE.UU.: El objetivo principal es lograr por diferentes vías el cese de usurpación del régimen de Nicolás Maduro. #Código58 con @Marianitareyes en #TVVenezuela por: https://t.co/UVDu5N5Per pic.twitter.com/gPdv2xOZbY — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 6 de abril de 2019 . @GustavoMarcano : El desespero del pueblo venezolano está luchando contra un régimen criminal que no le importa que la gente muera por falta de medicina y por una falla eléctrica. #Código58 con @Marianitareyes en #TVVenezuela por: https://t.co/UVDu5N5Per pic.twitter.com/QS5M0BvOWW — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 6 de abril de 2019 . @GustavoMarcano , ministro consejero de Embajada de Venezuela en EE.UU., asegura que el mayor de las sanciones de parte de EE.UU. para el régimen de Maduro es “que no haya ningún financiamiento para él ni su cúpula”. #Código58 en #TVVenezuela por: https://t.co/UVDu5N5Per pic.twitter.com/reRDdRYN8K — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 6 de abril de 2019 LINK ORIGINAL: Noticiero Digital

