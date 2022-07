Gustavo Idígoras: «No hay que usar los cortes de producción como mecanismo de presión»

Entornointeligente.com /

«No apoyamos el lock out patronal. No nos invitaron ni a debatir sobre la temática. No es el escenario para ninguna medida como esta. No hay que usar los cortes de producción como mecanismo de presión en este momento», dijo Idígoras a radio Futurock.

Informate más Tarifas de luz y gas: cómo saber si podés acceder al subsidio siendo inquilino El dirigente analizó la coyuntura económica que atraviesa la Argentina y, al respecto, consideró que «el gran problema es que en 20 años no hemos podido como país desarrollar otro sector en Argentina que traiga divisas».

Contrabando En otro pasaje de la entrevista, Idígoras denunció: «Hay mucho contrabando de granos que nos perjudica como sector. El Estado controla todas las actividades lícitas pero no tuvo fuerza en los pasos fronterizos».

Al respecto, aseguró que «se calcula que en Bolivia se vendieron 750 mil toneladas de soja de contrabando. Ya se está investigando el tema» y afirmó que «el contrabando se produce porque los valores de los productos están desacoplados de los precios internacionales».

Empleo «El agro tiene un empleo formal registrado de 3.7 millones de personas, que es casi la mitad de los trabajadores formales registrados. Sigue habiendo mucho trabajo sin registrar aún», destacó.

Por otra parte, Idígoras remarcó que «en la industria aceitera el 100% de los trabajadores está registrado y el salario medio es de 230 mil pesos».

A modo de cierre, el dirigente dijo que «el tipo de cambio es razonable para la Argentina».

paro del campo .jpg Telam Lock out El miércoles pasado, las entidades agropecuarias que conforman la Mesa de Enlace desarrollaron una serie de asambleas en el marco de una jornada de protesta y un cese de comercialización de granos y hacienda.

La más importante de ellas fue en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, donde los principales referentes de la dirigencia rural reclamaron «un cambio de rumbo» en las políticas para el campo.

LINK ORIGINAL: Ambito

Entornointeligente.com