Gustavo Duque: «Motatán y Chacao 20 años después reviviendo este momento»

Tal como estaba programado, este viernes 02 de septiembre se celebraron los actos protocolares con motivo de los 221 años de la fundación de Motatán, encabezados por las autoridades municipales, alcalde Heriberto Materán y el presidente del concejo municipal Erluis Sarmiento y demás concejales, los cuales tuvieron lugar en el templo parroquial «Inmaculada Concepción» y plaza Bolívar.

Las actividades iniciaron con la misa solemne de acción de gracia, ofrecida por el párroco Alexander Ocanto en compañía del diácono Franklin Salas. Posteriormente – luego de la entonación de los himnos municipal y nacional ※ se celebró la sesión especial por parte de la Cámara Municipal, siendo el orador de orden el ciudadano Gustavo Duque, alcalde del municipio Chacao, estado Miranda.

Además de las autoridades municipales, invitados especiales y personalidades del municipio presentes, diputado Francisco Matheus, alcaldes Francisco Chico Aguilar, Andrés Bello; Dilcia Rojas, Campo Elías; Yohanthi Domínguez, Carache; dirigentes regionales de Fuerza Vecinal, José Hernández, Miguel Gutiérrez, Hernán Arreaza, cronista Javier Viloria, entres otros.

Alcalde Heriberto Materán: Saludos y bienvenida El alcalde Heriberto Materán, presidió el acto de los 221 años de la fundación de Motatán. Correspondió al alcalde Heriberto Materán, dar inicio al acto expresando el saludo y dando la bienvenida en nombre de los motatanenses, de las autoridades municipales, demás instituciones públicas y fuerzas vivas tanto al alcalde de Chacao, Gustavo Duque como a los invitados especiales, personalidades y público asistente.

La primera autoridad motatanense además expresó «que sirva esta celebración para ratificar junto a nuestro pueblo y el equipo de gobierno que nos acompaña el compromiso asumido ※ con el apoyo de nuestro hermano alcalde Gustavo Duque y demás aliados ※ de rescatar lo que tengamos que rescatar, de mejorar lo que tengamos que mejorar, y lo más importante, establecer, diseñar y ejecutar las políticas públicas, planes, programas y proyectos en todas las áreas y basadas en nuestras potencialidades para retomar y avanzar en el crecimiento económico, consolidación de la infraestructura urbana, optimización de los servicios públicos, fortalecimiento de la protección social y todo aquello que sea necesario para elevar la calidad de vida de nuestro pueblo».

Sesion especial del Concejo municipal, que preside Erluis Sarmiento

Gustavo Duque, orador de orden Por su parte, Gustavo Duque, en su discurso de orden expresó «Buenas tardes para todos amigos, Trujillo y Motatán tienen la capacidad que en pocos días uno se siente en familia y no se quiere ir, ese es el problema ahora, cómo hacemos para irnos. Gracias hermanos alcaldes, a todos por hacernos sentir en casa, de verdad. (…) Solo el que está sentado en esa silla sabe lo difícil que es en este tiempo ser servidores públicos y ser útil, si los vecinos vieran los hilos que hay que mover para que estas cosas sucedan valorarían muchísimo más este esfuerzo».

«En cada uno de ustedes me veo reflejado y me siento feliz cuando se toman la molestia de manejar durante horas para ir a Caracas y reunirnos, y debo decirle al pueblo de Motatán y a todo Trujillo, que todos los alcaldes y los aquí presentes cuando nos visitan en Caracas y `plantean los problemas que tienen lo hacen sin pensar en ellos, todo lo que plantean es para buscar soluciones para ustedes sin ninguna mezquindad y eso me enorgullece y compromete de ayudar en lo que nosotros podamos. A veces en un consejo, a veces presentándole a los aliados, las regiones aún están complicadas, muy complicadas, pero en la ciudad capital aún podemos tener buenos aliados que nos ayudan, y como les he dicho siempre, a los que me han visitado, mis aliados son sus aliados. (…)

«Hoy me siento muy agradecido y feliz con las autoridades de Motatán por invitarme a esta sesión especial como me lo dijo el alcalde Materán, Irene Sáez en el año 1997 estuvo aquí como alcaldesa de Chacao junto a su padre (Heriberto Materán Tapia) que en paz descanse, que ha sido una referencia política para todos los que hemos crecido en la política de este país».

El templo parroquial Inmaculada Concepción insuficiente ante la masiva asistencia de feligreses. » Me llena de orgullo que otro alcalde de Chacao, unos 20 años después esté reviviendo ese momento y junto a ti, Beto (Heriberto Materán) que eres un tremendo líder y que te has convertido como un hermano, que cada vez que hablamos, repito lo que dije hace unos minutos, Beto me saluda y a los dos minutos me plantea una situación de algunos de los vecinos del municipio, y nunca ha pedido nada para él. Todo, medicinas, contacto para un laboratorio, necesitamos sillas de rueda, necesitamos para reparar esto, etc (…).

«Desde que conocí a Beto, a mis hermanos alcaldes, me sentí muy animado de lo que estaba pasando en Trujillo. Trujillo es una tierra que no se rinde, a pesar que algunos piensen que la desolación invada a toda Venezuela, eso no va a pasar en Trujillo , y el que pensaba que iba a pasar se encontró de frente con estos alcaldes, con estos concejales y con esta sociedad civil, que le dijeron que va, por aquí no (…)

«Sé que muchos de ustedes, la mayoría, hay momentos en los que dicen hasta cuándo va a durar esto, me siento triste, siento que no me alcanza el dinero, no veo a mis hijos, se fueron a otro país, no conozco a mis nietos. (…) pero este no es un mensaje para que se sientan desesperanzados, no, es justamente para lo contrario, es justamente para decirles lo que está ocurriendo aquí, en Trujillo, ese renacer, con líderes que decidieron cambiar positivamente la realidad de sus vecinos, con líderes que decidieron no quedarse en disputa sino en la solución».

«Con líderes que saben que cuentan con todos ustedes, se va a lograr un cambio para que ocurra justamente lo contrario, para que logremos que las fronteras se abran, que todo el que está fuera se regrese, pero que se regresen en las condiciones adecuadas, con salarios justos, salarios dignos, que puedan montar su negocio, que no tenga que depender de una dádiva, de una bolsa, no, que se vayan al supermercado y compren lo que quiera con su trabajo (…).

«Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, desde lo político, pero aquí cada uno de ustedes debe convertirse en un motor, un motor del cambio de este país, vean el esfuerzo que están haciendo estos alcaldes, estos concejales, quienes trabajan para que esto se convierta en calidad de vida para ustedes. Nosotros no los vamos a abandonar, no vamos a abandonar a Trujillo, nosotros no vamos a abandonar a Motatán (…)

El primer alcalde de Motatán, Pedro Velásquez, entre otros, recibió la Orden «Ciudad de Motatán» Reconocimientos Seguidamente, se hizo entrega de reconocimiento Orden «Ciudad de Motatán» y Honor al Mérito, primeramente, al orador de orden Gustavo Duque, así como también, a las siguientes personalidades por su destacada trayectoria, entrega y dedicación en beneficio del gentilicio motatanense:

Ciudadanos, Libertad León, Yudith Chuecos, Luz Marina Valero, Melania Torres, Pedro Velásquez, Rafael Álvarez, Vladimir Rodríguez, Alexis Blanco, Francisco Delgado, Omar Torrealba, Alfredo Villegas y Jesús «Chuy» Abreu.

Ofrenda floral Posteriormente, mo podía faltar el tradicional canto del cumpleaños feliz junto a la espectacular torta. Acto seguido, las autoridades, invitados especiales y personas asistentes se trasladaron hasta la plaza Bolívar para la ofrenda floral ante el Padre Libertador, Simón Bolívar. Cabe destacar el aporte de la emisora Optima 107.7 FM, por la cobertura a través del excelente staff conformado por Yasmely Abreu, Atilio Briceño, Toto Manzanilla y su director Jesús Adolfo Viloria.

