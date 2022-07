Gustavo Duque: Las primarias deben ser incluyentes, nadie es dueño de la oposición

Entornointeligente.com /

En rueda de prensa con los medios de comunicación socia, realizada en un conocido restaurante de la ciudad de Valera, el dirigente nacional de Fuerza Vecinal y alcalde del municipio Chacao, Gustavo Duque, se manifestó sobre el tema de las primarias de la oposición.

«No formamos parte de la plataforma unitaria, nadie es dueño de la oposición para determinar las primarias, de allí que apostamos a que sean abiertas, no excluyentes, que no se le cierren las puertas a quienes aspiren ser presidente y que este sea una expresión mayoritaria del país, por encima del interés personal o grupal, bregamos por una candidatura única y cero imposiciones».

Adicionalmente, expresó que «el que tiene pueblo no debe temer el contarse, el venezolano está cansado de ver a la oposición como «saco de gatos», peleándose entre sí. Tenemos que tener madurez política, ya que no se trata del nosotros sino del Estado, en definitiva planteamos la no exclusión de los sectores democráticos de la sociedad venezolana».

Procuramos un estilo nuevo de hacer política Visión de País Al hacer referencia a la visión que tiene Fuerza Vecinal (FV, como organización política del país, dijo que el propósito de FV, es el de reencontrar la política con la gente, somos una opción real, no estamos haciendo promesas, ofrecemos herramientas para la organización vecinal, venimos a sacudir la política, potenciando y respetando los liderazgos locales de cada municipio. Creemos en un país con libertad económica y facilidad de emprendimiento para la gente.

Agregó «nuestra diferencia con los demás partidos, es que no hemos abandonado ni entregado espacios políticos, los hemos defendido desde adentro al lado del vecino, mientras otros abandonaron la lucha electoral, nosotros decidimos poner el pecho y hoy celebramos la rectificación y regreso a la vía electoral de algunas agrupaciones políticas».

Estamos recorriendo los estados, sumando voluntades capaces de motorizar el desarrollo que realmente dignifiquen al ciudadano, colocando a Trujillo como ejemplo «Este estado tiene un potencial económico, turístico, para hacer grandes cosas, pero debe haber un compromiso para sacar quienes durante estos años se han dedicado a servirse en lo político y económico de su riqueza».

Reinventar lo municipal Terminada la rueda de prensa se dirigió a la Sociedad Anticancerosa acompañado de Máximo Sánchez, presidente del Concejo Municipal de Chacao, Armando Machado de la estructura nacional, Miguel Gutiérrez, Leonardo Montilla, José Hernández de la organización regional del estado Trujillo y otros más.

En este encuentro con la sociedad civil y líderes sociales, como parte de la gira de tres días a Trujillo, el alcalde Gustavo Duque esbozó el cómo en estos tiempos de un economía hiperinflacionaria, con presupuesto menguado » El gobierno no nos otorga recursos», hemos reinventado el accionar gubernamental municipal con la organización de los vecinos de Chacao, hemos aplicado lo que denominamos proyectos de bajo costo e impacto social, invirtiendo en seguridad, focalizando las aéreas mas apremiantes de las comunidades que conforma el municipio. En servicio públicos resolviendo en gran parte el abastecimiento del agua, creando pozos, 23 en total «Hoy más de 600 familias y 700 edificios tiene agua día a día, explicando Duque, la metodología usada para tales fines, precisando que estos proyectos son de bajo costo y pueden hacerse en todo el país. El equipo de Fuerza Vecinal los tiene, afirmó Duque.

