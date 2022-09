Gustavo Costas: Selección boliviana iniciará nueva era ante Senegal

Entornointeligente.com /

Costas recién asumirá el mando pleno del plantel en noviembre próximo por el vínculo que aun tiene con el club chileno Palestino, pero mantiene un contacto estrecho con Escobar, que dirigirá interinamente a la Verde ante Senegal este sábado en Francia. En una rueda de prensa antes de viajar, ‘Pájaro’ Escobar sostuvo que «inicia un nuevo proceso» en cuya primera etapa él colabora «con mucha responsabilidad, con mucho orgullo y con un intercambio permanente» con Costas. «Aquí hay una cabeza que es el entrenador Gustavo Costas (…) Me dio autonomía para decidir la situación y ponerme al mando, pero siempre en el marco del respeto porque quiero ser ubicado y respetuoso de la situación que me toca», manifestó Escobar, que actualmente es el entrenador de las selecciones sub’17 y sub’20. Según el ‘Pájaro’, los conceptos que el argentino quiere transmitir a los jugadores son «equilibrio, orden, intensidad» y que haya una circulación rápida del balón. El estratega destacó que la nómina para el amistoso es una conjunción entre futbolistas experimentados y otros nuevos, además de los juveniles que ya tienen «mucho recorrido en selección y en sus clubes a nivel internacional», lo que «le da un lindo condimento» a la Verde para el partido. Escobar valoró la «riqueza técnica» de los jugadores bolivianos, algo que se deberá aprovechar ante la mundialista Senegal, «una selección físicamente fuerte, de transiciones muy rápidas, con jugadores muy explosivos que juegan todos en grandes ligas». «En selecciones nacionales no existen amistosos, todos los partidos son serios, importantes y significan algo para un país», agregó. Entre los convocados están el meta Carlos Lampe, que atraviesa por un buen momento en el arco del Atlético Tucumán argentino, y el delantero del Cerro Porteño paraguayo Marcelo Martins Moreno, que fue el máximo goleador de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Catar 2022. La Verde inició por la noche el viaje hacia Europa para el partido amistoso con Senegal previsto para el sábado en la ciudad francesa de Orleans. Senegal ocupa el puesto 18 en la clasificación de la FIFA. Se trata de la selección africana mejor situada, mientras que Bolivia figura en el número 81 y es la última entre los planteles pertenecientes a la Conmebol. La selección boliviana terminó en el penúltimo puesto en las eliminatorias a Catar con tan solo cuatro triunfos y tres empates logrados al mando del venezolano César Farías. ???? #FederaciónBolivianadeFútbol ? Convocatoria para la fecha FIFA de septiembre 2022 #RenovemosLaIusión pic.twitter.com/XPF1MYpSuO

— LA VERDE ???? (@laverde_fbf) September 13, 2022 ?CAMBIO DE SEDE? #LaVerde jugará su partido amistoso en Francia????. Se confirmó el estadio??? y el horario?? para el sábado 24 de septiembre. #RenovemosLaIlusión pic.twitter.com/UuQovYrk0U

— LA VERDE ???? (@laverde_fbf) September 2, 2022 (FIN) EFE/JSO Publicado: 20/9/2022

