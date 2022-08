Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Fato ou Fake Mega-Sena Circuito Sertanejo Rock in Rio Gustavo Corasini, o menino Tadeu de Pantanal, fala sobre a morte do amigo Eduardo: 'Considerava um irmão' Os dois foram atropelados dentro de um condomínio. Eduardo, de 13 anos, não resistiu. Gustavo Corasini sofreu fraturas na perna, no braço e na bacia. Só soube da morte do amigo dois dias depois. Por Fantástico

28/08/2022 21h23 Atualizado 28/08/2022

Fantástico conversa com o ator Gustavo Corasini

Em São Paulo , uma mulher foi manobrar o carro em uma rua tranquila da Zona Leste e acabou atropelando dois meninos — um deles morreu. O outro, que está no hospital, é o ator Gustavo Corasin i, que fez o personagem Tadeu quando criança em » Pantanal «. O Fantástico conversou com Gustavo.

Na última terça-feira (23), os bombeiros foram atender um pedreiro que estava trabalhando em uma casa do condomínio . Ele caiu de uma altura de cerca de cinco metros, chegou a quebrar a clavícula, mas passa bem neste momento. Para a viatura do resgate ter acesso, um dos bombeiros pediu para o dono de um carro que estava estacionado tirá-lo do local. A mãe do dono foi manobrar o veículo e acabou atropelando os meninos Eduardo e Gustavo, que estavam sentados na beira da calçada.

A mãe do Eduardo chegou pouco depois do acidente: «Ele se foi. e ele era tão feliz, tão alegre, queria se formar, queria ser alguém na vida. Queria me ajudar. E ele sempre falava: ‘Mãe, a gente está junto, estou junto de você’».

Gustavo Corasini continua internado. Ele sofreu fraturas na perna, no braço e na bacia. Só soube da morte do amigo dois dias depois.

«Considerava ele como um irmão mesmo. Gostava muito dele. Ele era um ótimo amigo, ótimo irmão, ele sempre estava cuidando dos irmãos dele lá. Um ótimo filho também, sempre tava ajudando a mãe dele. Vai deixar saudade, mas eu sei que agora ele está em um lugar melhor e que vai ficar tudo bem», disse Gustavo.

1 de 1 Gustavo Corasini interpretou Tadeu quando criança na novela 'Pantanal'. Atualmente José Loreto faz o personagem adulto — Foto: Reprodução/Instagram Gustavo Corasini interpretou Tadeu quando criança na novela 'Pantanal'. Atualmente José Loreto faz o personagem adulto — Foto: Reprodução/Instagram

O ator José Loreto , o Tadeu adulto, enviou uma mensagem: «Dá-lhe, Gustavo, Tadeuzinho, menino doce, ator maravilhoso. Estou aqui em nome de toda família do Pantanal para desejar melhoras, toda força e todo amor do mundo. Você é muito especial, e conte com a gente».

A mulher que atropelou os meninos não quis gravar entrevista.

«A gente está muito abalado, minha mãe está muito mal também», disse Jaiane Lima, filha.

A mãe de Jaiane foi presa em flagrante por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Segundo a polícia, ela entrou em estado de choque e por isso foi transferida para um hospital. Pagou fiança e está em liberdade.

Ouça os podcasts do Fantástico

ISSO É FANTÁSTICO

O podcast Isso É Fantástico está disponível no g1 , Globoplay , Deezer , Spotify , Google Podcasts , Apple Podcasts e Amazon Music trazendo grandes reportagens, investigações e histórias fascinantes em podcast com o selo de jornalismo do Fantástico: profundidade, contexto e informação. Siga, curta ou assine o Isso É Fantástico no seu tocador de podcasts favorito. Todo domingo tem um episódio novo.

PRAZER, RENATA

O podcast 'Prazer, Renata' está disponível no g1 , no Globoplay , no Deezer , no Spotify , no Google Podcasts , no Apple Podcasts , na Amazon Music ou no seu aplicativo favorito. Siga, assine e curta o 'Prazer, Renata' na sua plataforma preferida. Toda segunda-feira tem episódio novo.

BICHOS NA ESCUTA

O podcast 'Bichos Na Escuta' está disponível no g1 , no Globoplay , no Deezer , no Spotify , no Google Podcasts , no Apple Podcasts , na Amazon Music ou no seu aplicativo favorito. Siga, assine e curta o 'Bichos na Escuta' na sua plataforma preferida. Toda quinta-feira tem episódio novo.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com