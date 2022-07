Gustavo Bolívar criticó elección de directivas del Congreso: ¿La izquierda ganó para terminar en esto?

Entornointeligente.com /

Gustavo Bolívar ha estado mostrando su inconformidad frente a las decisiones políticas que se han tomado para el Gobierno del presidente electo Gustavo Petro. Esta vez, lo hizo frente a la elección de las directivas del Congreso como Barreras, Pinto y Henríquez.

«EL NUEVO PAÍS Roy Barreras: Pte del Senado Miguel Ángel Pinto: VicePte Honorio Enríquez: 2do VicePte Les dejo una pregunta y me retiro lentamente… ¿La izquierda ganó 20 curules por 1a vez en 200 años para terminar en esto?», escribió en su cuenta de Twitter.

Una de las grandes diferencias de las que últimamente se ha hablado es sobre la elección del nuevo contralor General. En días pasados afirmó que Roy Barreras estaba haciendo campaña para una de las candidatas para ocupar el cargo en la Contraloría.

«Roy está en campaña por una candidata del actual contralor para garantizar el tapen tapen 4 años más. Varias personas del Pacto me han llamado a abogar por ella. Esa lista fue manipulada y hay que tumbarla. Seguro me derrotan, pero la gente votó por un cambio no lo olviden», señaló.

Cabe recordar que Gustavo Bolívar ha sido uno los políticos que han tenido más fidelidad hacia el presidente electo Gustavo Petro en los últimos años.

