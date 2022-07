Gusanera de Monómeros y Citgo y la aspiración de Luis Giusti

Entornointeligente.com /

Recientemente se han desatado los golpistas de Citgo y el parapeto PDVSA ad hoc, hasta el punto de aspirar a que Venezuela le venda petróleo a la empresa que actualmente usurpan, roban y destruyen. Lo dice Carlos Jorda, quien antes de entrar a usurpar la presidencia de nuestra corporación en suelo norteamericano, era un simple consultor para Gaffney Cline [ Citgo ready to resume oil imports from Venezuela if U.S. authorizes | Reuters ]. Debemos reconocer que al principio pensamos que era broma, pero la disociación de estos vende patria no tiene parangón.

La realidad indica que se están quedando sin proveedores y su margen o «crack spread», se está reduciendo considerablemente al encarecerse el crudo para procesos y ceder la presión sobre la demanda, por la creciente desaceleración diferencial de las economías. Muy probablemente para el resto de 2022 las finanzas de Citgo caigan en rojo nuevamente, ya que como dijimos antes, sus resultados de Q1 y quizá Q2’2022, son solo el resultado de un incremento transitorio del 680% de los márgenes de refinación y no de ninguna otra acción particular.

Nadie que anteponga intereses personales-políticos por encima del interés nacional, ni nadie que haya atentado en contra de PDVSA y sus filiales, o del propio país, puede jamás tener acceso al manejo [ Los Herederos del Sabotaje Petrolero – Por: Einstein Millán Arcia @EinsteinMillan (aporrea.org) ] de ninguna de nuestras empresas medulares ni recursos. Si alguien tiene alguna duda de la vocación traidora y destructiva de estos elementos de PDVSA ad hoc, miren hacia el robo, el asalto y el saqueo del que fue objeto Monómeros desde que le pusieron mano en 2019 estos golpistas de 2002 y el equipo de politiqueros que llamaron abiertamente a invadir nuestra Venezuela. Estos corruptos y traidores trataron de quebrar Monómeros apenas pusieron mano en 2019 a 2021 [ Ex-managers of Monomeros tried to bankrupt company: Venezuela opposition – LaPatilla.com ], buscando una toma hostil de sus activos de parte de capitales de riesgo (hedge funds), muy similar a lo que hemos denunciado en el caso de Citgo.

No es solo el recién electo G. Petro, quien ha denunciado públicamente sobre la gusanera de Monómeros; Einstein Millan Arcia on Twitter: «Digan ustedes; Que le tocaría hacer con Juan Guaido, a un gobierno y unas instituciones en un país con un gobierno que se respete? «Duque le regaló Monómeros a Guaidó y sus amigos y ellos la quebraron»,así lo dijo G. Petro en #colombia. https://t.co/4HUuA8sq0j» / Twitter, ahora también se le suman las denuncias del senador colombiano L. Fernando Velasco [ REDRADIOVE on Twitter: «???????? El senador colombiano, Luis Fernando Velasco, asegura que Monómeros en manos de Guaidó es un desastre. https://t.co/nZMtqMa9Oh» / Twitter ] y sobre todo las de Humberto Calderón Berti [ Einstein Millan Arcia on Twitter: «Como es que algún #Venezolano puede creer en #guaido, en el #G4, en esa mafia corrupta y vende patria; en los usurpadores de @PDVSA_AdHoc? La vocación de traición está tan viva, como durante el mismo golpe petrolero de 2002. Que tanto le critican a #maduro? https://t.co/BJDQCkHDP2» / Twitter ]. Las sólidas e irrefutables evidencias [ Madre de Leopoldo López recibió pago de Monómeros por 70 mil dólares (eluniversal.com) ] y los testimonios de individuos como Calderón Berti, que formó parte de su propio círculo íntimo, los dejan al desnudo mientras el país sigue desangrándose.

Pero no es solo Monómeros que está en desgracia, es Citgo también. Solo que las leyes de EEUU no les permiten a los usurpadores y vende patria robar tan fácilmente como en colombia. Pero a nadie le quepa duda que en PDVSA ad hoc están activamente conspirando para entregar Citgo a los que verdaderamente manejan los hilos del poder; a los grandes capitales de riesgo [ Einstein Millán Arcia: Citgo; pierde dinero con una directiva de conspiradores e ineptos – Emisora Costa del Sol 93.1 FM (costadelsolfm.org) ].

Fue correcto el haber expulsado al hijo de Giusti por la puerta de atrás y a tiempo de Citgo [ Citgo; Botan a Giusti y Laprea por la puerta trasera, mientras barajean un golpista – Por: Einstein Millán Arcia @EinsteinMillan (aporrea.org) ], toda vez que se reveló su relación con el colombiano-libanes A. Saab. El individuo no tenía nada que ofrecer. Su perfil parece haber sido maquillado para que se asemejara al cargo para el cual estaba siendo entubado por su padre, utilizando su ascendencia sobre los golpistas y usurpadores de PDVSA ad hoc, teniendo en la mira intereses que aún estamos evaluando, pero que parecieran guardar relación con enlaces en colombia y Curazao.

No desconocemos los desaciertos y la corrupción que ha cultivado la revolución en el manejo de PDVSA; particularmente a partir de 2008. Pero es innegable que los vende patria del sabotaje petrolero de 2002 son los mismos que están detrás de las sanciones que apuntaron directamente en contra de nuestra industria petrolera para inhabilitarla, valiéndose de la situación de fragilidad impulsada por la caída del barril en 2014, los desaciertos de ramírez a partir de 2008 y Maduro a partir de 2017. Son los mismos que estafaron a cientos de incautos en la apertura petrolera colombiana entre 2009-2016 [ Einstein Millán Arcia: PDVSA; La huella putrefacta de la mitocracia Ad-Hoc; Conspiración y retos – Emisora Costa del Sol 93.1 FM (costadelsolfm.org) ], los mismos que saquearon y quebraron Monómeros [ El Asalto a Monómeros y Citgo – Por: Einstein Millán Arcia @EinsteinMillan (aporrea.org) ], y son también los mismos que hoy activamente empujan Citgo a la bancarrota para entregarla a los capitales de riesgo.

Bonus: Refinería de Curazao (RdK)

El jefe golpista de 2002; L. Giusti, es el hacedor de la fallida apertura petrolera Venezolana de los 90, que apenas días antes del sabotaje petrolero viajó a Caracas desde Washington DC, con instrucciones claras para la directiva golpista de la PDVSA de entonces, para sabotear los distintos procesos e inhabilitar nuestra industria. Es el mismo Giusti de la apertura colombiana de 2009 que terminó en un esquema de estafa a cientos de incautos inversionistas. Es el mismo de la estafa de Alange y el mismísimo que aparece señalado en el esquema Ponzi del Stanford bank en Antigua. Para entender la trama del Standford bank, hay que entender la trama de Alange Energy;

La estafa de L. Giusti con Alange Energy en 2010; What is the Up With Alange Ene – GuruFocus.com

Demanda en 2011 contra L. Giusti: Alange Energy Aware of Potential Lawsuit (prnewswire.com)

L. Giusti, Alange Energy (ALE.v) saga still not over; Luis Giusti, Alange Energy (ALE.v) saga still not over | Setty's notebook (wordpress.com)

La historia del Stanford bank en Antigua: Alex Dalmady, The Man Who Exposed Fugitive Financier Allen Stanford | HuffPost Impact

Desconocíamos que L. Giusti fuese millonario [ Refinery unions support Venezuelan millionaire for take over – Curaçao Chronicle (curacaochronicle.com) ]; quizá dirá que es otro «rico de cuna». Su intento por poner mano a la Refinería de Curazao (RdK) ha sido hasta ahora infructuoso. A partir de la decisión de Petróleos de Venezuela de no renovar el acuerdo con la refinería de Curazao (RdK) a partir de Diciembre’2019, el grupo Klesch firma acuerdos para compra y venta de activo con RdK, pero dicho acuerdo nunca prosperó y hasta el momento no ha habido nadie que reemplace a nuestra corporación petrolera.

En la nueva ronda de negociaciones de 2022 apareció el nombre de L. Giusti relacionado a «Socap Corporation»; empresa de capital colombiano [ Two commissioners resign from RdK after choice preferred bidder – Curaçao Chronicle (curacaochronicle.com) ] y cuyo nombre no está claramente asociado a una empresa en particular sino distintas empresas; algunas de maletín [ SOCAP CORP :: Florida (US) :: OpenCorporates ], mientras que solo un par de ellas de larga trayectoria, pero ninguna de ellas dos en Venezuela, ni colombia, ni menos emparentadas con el área energética.

Para definir las ofertas se crearon dos entes para tomar una decisión entre varios ofertantes, un comité especial de «headhunting» y un consejo de supervisión de la misma refinería. Luego que inicialmente el primero había expresado su preferencia por el grupo de capital colombiano Socap, el consejo de supervisión de RdK expresó públicamente que se inclinaba por un consorcio de Brasil-EEUU integrado por 7 empresas. Algunos de los grupos ofertantes fueron descartados por no presentar prueba de fondos suficientes, ni acceso a productos para respaldar la operación. Extrañamente, los dos miembros que se opusieron a Socap; Elvis Quarton y Randolph Camelia, pusieron sus cargos a la orden…

Al parecer las autoridades de la isla están urgidos de arrancar operaciones no más allá de Septiembre’2022, abrumados por problemas financieros que se agudizan entre perdidas y protestas de trabajadores. Pero la oportunidad se les está yendo de las manos toda vez que está cediendo abruptamente tanto el barril, como los márgenes de refinación por la creciente ralentización de las principales economías mundiales [ RdK: CRU to close it’s doors; CORC disturbingly silent – Curaçao Chronicle (curacaochronicle.com) ] y no es secreto para nadie que Isla es una vieja cafetera cuyo mejor activo es un muelle de aguas profundas y que definitivamente demanda de una fuerte inversión para poder estar en condiciones operativas ventajosas.

Pero quizá lo que realmente intriga es; aparte de Venezuela, de donde más podría Socap obtener los crudos de procesos de forma rentable, considerando la actual transición del barril hacia la baja, ya que no son en realidad un grupo verticalmente integrado, sino meros intermediarios?

LINK ORIGINAL: Aporrea

Entornointeligente.com