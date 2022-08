Guruzeta: «Siempre te imaginas hacer gol, pero no de esta manera»

Entornointeligente.com /

L a noche gaditana dejó en anécdota el penalti fallado y subió al estrellato a Guruzeta , que fue el encargado de entrar en el campo en sustitución del lesionado Iáaki Williams. El donostiarra hizo gol en su primer disparo a portería y también acertó con el segundo que intentó . Pocos tipos habrá en un partido con tanta influencia en tan poco tiempo y con tan poco registro de lanzamientos. «Siempre te imaginas que puede hacer gol, pero no de esta manera. Es increíble lo de los dos goles porque son los dos únicos que he intentado en el partido», destacó.

Guruzeta tiene gol y, además, tiene mala idea porque es muy rápido en el remate

Ernesto Valverde El donostiarra pone buena cara en su segunda etapa como jugador del primer equipo . Ascendió en su día procedente del filial pero tres temporadas atrás salió para jugar en Sabadell (20-21) y Amorebieta (21-22). «Estoy contento del camino que llevo y lo que me ha traído aquí. No fue fácil salir del Athletic, pero hay que ponerse las pilas para hacer las cosas bien y tener oportunidades de jugar aquí», explicó.

Debut de Aitor Paredes La despedida del encuentro permitió a Paredes debutar con la camiseta del primer equipo después de haber hecho la carrera completa desde alevines. El central se llevó la camiseta para su madre. «Sé que después del viaje aunque llegue a casa a las 3 de la maáana me estará esperando para darme un abrazo», dijo.

El central resaltó que «es una noche para recordar. He intentado hacerlo lo mejor posible. Se ha visto que el equipo ha disfrutado y queremos alargarlo todo lo que podamos. Ernesto me ha dicho que iba de lateral y me he quedado un poco abierto. Pero lo que él demande, ahí voy a estar. El míster me ha trasladado siempre su confianza y yo he seguido creyendo y trabajando desde el principio para ver si hay más oportunidades como ésta. Quisiera tener continuidad, pero hay mucha competencia porque tenemos unos centralazos de los que tengo que aprender».

