Diputados aprueba proyecto para el uso responsable del agua

Las cisternas conocidas como de “doble cámara” se ahorrarían “algo más de 4.000 litros anuales” de agua La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado un proyecto que promueve el uso de cisternas de doble descarga en las instalaciones sanitarias de obras públicas, como mecanismo para impulsar la utilización eficiente y responsable del agua. El proyecto fue aprobado esta madrugada por 136 votos que fueron aportados por el Frente de Todos, los interbloques Federal y de Unidad para el Desarrollo Federal, de Acción Federal y el Movimiento Popular Neuquino, mientras hubo 6 abstenciones. El bloque de Juntos por el Cambio pese a que el dictamen se basó en proyectos de legisladores de esa fuerza política decidió no votar al no reconocer la validez de la sesión. Se trató del primer proyecto que se debatió en la sesión tras más de doce horas de discusiones acerca de si la sesión era válida o no, ya que Juntos por el Cambio objetó la convocatoria y luego consideró que el protocolo ya estaba vencido porque tenía vigencia hasta el 30 de noviembre. Brenda Austin (Juntos por el Cambio) señaló que con esta iniciativa “se busca la reducción del uso de agua en los baños, especialmente en todos los edificios públicos” y argumentó que los baños “representan el segundo factor de consumo de agua doméstico”. Detalló que “el consumo medio por persona en el uso del depósito inodoro durante un año alcanza los 10.800 litros” y resaltó que con las cisternas conocidas como de “doble cámara” se ahorrarían “algo más de 4.000 litros”. El proyecto promueve la utilización de cisternas de doble descarga en las instalaciones sanitarias públicas y privadas, como mecanismo para impulsar la utilización eficiente y responsable del agua. Establece que los pliegos de licitación del Estado Nacional para la ejecución de obras públicas civiles “sólo serán autorizados cuando se incluyan en las instalaciones sanitarias cisternas de doble descarga”. etiquetas Cámara de Diputados agua

