Guión de una tarde-noche tensa: Cómo conocerán los resultados el Gobierno, el Apruebo y el Rechazo el 4/S

SANTIAGO.- Tras el cierre de las campañas y el fin de la franja televisiva este jueves, la concentración de los distintos actores políticos ahora está puesta en la noche del 4 de septiembre, no sólo porque se conocerán los resultados del Plebiscito de salida, sino que también por la preparación de las distintas puestas en escena que llevarán adelante los partidarios del Apruebo y del Rechazo, en caso de ganar o no la elección.

Sea cual sea el resultado, los ojos esa noche también estarán en La Moneda, a la cual se espera que el Presidente Gabriel Boric, arribe durante la tarde para esperar los resultados, tras votar durante la mañana en la Región de Magallanes.

Allí estará junto a su equipo más estrecho y a los ministros que forman parte del comité político, quienes llegarían cerca de las 16:00 horas a Palacio. Una vez que estén consolidados los datos, el Mandatario entregará una declaración al país, a eso de las 21:00 horas, reforzando su rol republicano y la cual dará con posterioridad a las vocerías de los partidos políticos.

No están contemplados puntos de prensa en La Moneda durante el día, no obstante, el Ejecutivo sí tiene pensadas algunas vocería temáticas sobre el proceso en materia de Salud o Transportes, las cuales se harán en los ministerios o en terreno.

«Yo estoy convencido de que vamos a llegar a buen término, independiente del resultado del 4 de septiembre», dijo Boric a la revista Time, añadiendo que «nosotros como gobierno tenemos el deber de gobernar, independiente de lo que pase (…) Si es que eventualmente ganara el Rechazo, nos demoraremos un poco más, pero vamos a llegar igual».

Desde el Gobierno han transmitido además que no se puede considerar una derrota lo que determine la mayoría del país, en caso de que gane el Rechazo, algo de lo cual discrepan en la oposición, pues el propio Mandatario se ha declarado a favor de la nueva Constitución e incluso tiempo atrás algunos ministros condicionaron el cumplimiento de su programa al texto.

Como sea, el Presidente tiene preparados dos discursos ante cualquier resultado, pues cabe recordar que el jefe de Estado además se comprometió a ser garante de que el acuerdo oficialista de cambios a la nueva Carta Fundamental se implementará, de ganar el Apruebo.

Comandos del Apruebo A unos metros de La Moneda, entre las calles París y Londres estarán los partidos políticos de Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad, esperando los resultados del Plebiscito. Cabe recordar que en Londres 43 se ubica la Casa del Apruebo, en un edificio del PS, y también la sede del mismo partido, siendo este lugar el que tiene mejor infraestructura, dicen, con respecto a otros partidos.

De ganar el Apruebo, se espera que las celebraciones y discursos se efectúen a las afueras del edificio y no se descarta que lleguen hasta el lugar también otros comandos que están por esa opción, como el de los movimientos sociales y el de la DC, con quienes realizarán hoy un cierre de campaña conjunto en La Alameda con Santa Rosa, desde las 18:30 horas.

«Yo creo que eso se va a dar de manera bien natural, yo creo que vamos a estar todos juntos, por eso que es en el edificio que cumple más requisitos de espacio y de mayor comodidad», opinó la presidenta del Frente Regionalista Verde, Flavia Torrealba.

Algo en lo que también coinciden desde la Democracia Cristiana, cuya directiva esperará el conteo de los votos en la sede nacional del partido en La Alameda, y luego dependiendo del resultado se trasladarían a este comando unitario, cuentan en la tienda. Tema que obviamente cambiaría en caso de ganar el Rechazo.

Y si bien en el Ejecutivo afirman que, independiente del resultado, no quieren visitas de carácter político en La Moneda, en el oficialismo creen que el tema no está cerrado.

Comandos y partidos por el Rechaza En el caso de los comandos y partidos que están por el Rechazo son varias las puestas en escena que se tienen pensadas para ese día. En primera instancia, la Casa Ciudadana por el Rechazo, formada por organizaciones de la sociedad civil, había anunciado que esperaría los resultados del Plebiscito en su sede en la calle Valentín Letelier a un costado de La Moneda. Pese a que hoy no podrán realizar allí su cierre de campaña, el cual tuvieron que trasladar al Parque Metropolitano por no lograr la autorización de la Municipalidad de Santiago para esta jornada.

No obstante, ayer se conoció una segunda convocatoria de organizaciones de la sociedad civil, agrupadas en la Franja Ciudadana por el Rechazo, las que desde las 16:00 horas esperarán los resultados en el Hotel Nodo, en Providencia.

Esto para evitar problemas de acceso y de seguridad que pudieran darse en el centro de Santiago donde está la Casa Ciudadana por el Rechazo. Así, finalmente desde la Casa Ciudadana por el Rechazo, informaron anoche que estarán todos juntos en el Hotel Nodo, incluido sus voceros como Claudio Salinas.

En el hotel además estarán los voceros de la franja y ex convencionales Bárbara Rebolledo y Bernardo Fontaine, y los líderes de organizaciones como Carlos Siri de Primero Las Víctimas; María Fernanda Ulloa de Irreverentes; Juan Carlos Gazmuri de No Más Víctimas; Javiera Rodríguez de Mentoras; Francisco Orrego de Con Mi Plata No; Victoria Beamont de Salud Libre; Felipe Valdés de Mi Derecho a Educar; Lucy Depablos de Red Migrantes; Eduardo Ortega de Maipú Ciudadano; Teresa Romero de Yo Elijo Mi Escuela; Christopher Bravo de Pueblo Con Sentido; Camila Salas de Cabilderos; Jaime Eyzaguirre de LDCXChile; Matías Orrellana de Profesores por Chile y Carlos Pérez-Cotapos de Abogados por Chile.

Además, asistirán ex constituyentes de Vamos por Chile (independientes) y personalidades por el Rechazo com o Iván Poduje, Paula Daza, Cristián de La Fuente, Juan Pablo Swett de la Multigremial y Marcos Rivas de de ASECH, entre otros.

El hotel queda a unas cuadras de los partidos de RN, la UDI y Evópoli, quienes durante el día estarán cada uno en sus sedes, sin embargo, darán un punto de prensa conjunto como Chile Vamos, entre las 19:30 y 20:00 horas. El lugar de la puesta en escena se está coordinando y existirían dos posibilidades, hacer la vocería en la sede del gremialismo en Avenida Suecia, por un tema de capacidad y espacio o bien trasladarse a un hotel, pensando en un lugar neutro y en evitar problemas de seguridad.

Como sea, por ahora se contempla que al lugar lleguen los presidentes de RN, la UDI y Evópoli, sus secretarios generales y los jefes de las bancadas de senadores y diputados por el rol que jugarán en el Congreso, ya sea para echar andar un nuevo proceso constituyente si gana el Rechazo o bien para trabajar en las modificaciones a la Constitución emanada por la Convención. Los escenarios de lo que puede pasar el domingo son diversos, dicen, pero algunas tiendas aseguran que no se negarán a una convocatoria del Presidente, aunque otros esperan que en caso de ganar el Rechazo, el Gobierno reconozca antes aquello.

Los anterior sin el Partido Republicano , el cual esperará el conteo de los votos en su sede en Las Condes , donde durante la jornada habrán personas respondiendo las consultas que puedan tener los apoderados de mesa. Ahí también estará la directiva del partido, diputados de la colectividad, estimándose un punto de prensa a eso de las 20:30 horas. Este medio hizo las consultas, pero no se pudo confirmar si el ex presidenciable José Antonio Kast, llegará allí esa noche.

Por su parte, los AmarillosxChile se congregarán desde las 16:30 horas en Mr. Hotel, ex Hotel Neruda, ubicado en Providencia, mismo lugar en el que hoy efectuarán su cierre de campaña a las 11:15 horas, encabezados por su vocero Cristián Warnken, en compañía de sus adherentes.

En tanto, en el Hotel Almacruz, ex Hotel Galería s, situado en Santiago, se reunirá desde las 17:00 horas la Centro Izquierda por el Rechazo , la cual incluye a figuras como los senadores DC Ximena Rincón y Matías Walker, los diputados DC Joanna Pérez y Eric Aedo , el ex presidente del PR Carlos Maldonado, y el ex convencional DC, Fuad Chahin, además de otras figuras de la ex Concertación y ex Nueva Mayoría, como Belisario Velasco y Ricardo Hormazábal. El hotel fue además el centro de cómputos del Comando del NO en 1988. Entre los integrantes del comité organizador de la actividad está Ricardo Navarrete. ¿Encontraste algún error? Avísanos

