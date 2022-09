Guillermo Ochoa pone la mira en un sexto Mundial y revela interés en Europa por sus servicios

Entornointeligente.com /

Guillermo Ochoa fue inmortalizado este miércoles con una estatua en el Museo de Cera de la Ciudad de México como reconocimiento a su carrera con los diversos clubes que ha militado y con la Selección Mexicana, pero el cancerbero, lejos de incluir la palabra retiro, tiene dos temas sorpresivos a esta altura de su carrera: llegar a su sexto Mundial y probar suerte de nueva cuenta en Europa.

En el evento celebrado en el Museo de Cera, Guillermo Ochoa reconoció que no es un jugador que constantemente se pierda partidos por temas físicos y eso es lo que le permite soñar con el evento que se celebrará en 2026 de forma conjunta en México, Estados Unidos y Canadá.

«Me veo muchos años más jugando. Ya lo vimos con el ‘Conejo’ (Óscar Pérez), (Gianluigi) Buffon, con ‘Tala’ (Alfredo Talavera) y ‘Chuy’ (Jesús Corona), me siento muy bien y las lesiones me han respetado. Voy de Mundial en Mundial , que sea muy bueno e histórico y después ¿por qué no?, no veo que deba poner límite porque puedo seguir aportando en Selección y veremos. La intención es seguir jugando, pelearé por jugar, sería extraordinario hacer seis Mundiales que nadie lo ha hecho y más que es en México.

Guillermo Ochoa dejó en claro que, por el momento, aún no piensa en el retiro a corto plazo ESPN Guillermo Ochoa , hoy con 37 años, también dejó en claro que su prioridad está en renovar con América , su actual equipo en la Liga MX, pero reveló que, al ya contar con pasaporte español, es más fácil que equipos de Europa lo puedan considerar como una opción e inclusive señaló que ha generado interés en el Viejo Continente.

«Estamos en pláticas (con América), por supuesto que queremos cerrar, mi prioridad será siempre el club. Hemos estado trabajando en ello y mi contrato termina en diciembre. Si conviene a ambas partes, por supuesto que me gustaría continuar muchos años más en el club. De no ser así, igual tengo que explotar otros destinos, porque seguiré jugando por muchos años más», declaró.

Selecciones Editoriales Guillermo Ochoa eligió ser inmortalizado con el uniforme con el que venció a Alemania en Rusia 2018 3h Ricardo Cariño En este sentido reiteró que «mi prioridad es el América y ahora que tengo el pasaporte español se me han abierto puertas ahora que regresé».

«Mi cabeza está en el club y en el América y si llegamos a un buen arreglo continuar muchos años más. América es mi prioridad, mi casa y así fue cuando regresé a México. El club que me vio nacer y esperamos lleguen a buen puerto. Hay interés de la directiva para que me quede y ojalá se haga», agregó Guillermo Ochoa .

En su paso por Europa, que duró nueve años, vistió las camisetas del Ajaccio, Málaga, Granada y Standard Lieja.

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com