Guillermo Ochoa: «No podemos mencionar el cansancio porque dicen que son excusas tontas»

Entornointeligente.com /

América ha jugado cada tres días la última semana, debido a que tiene que cumplir con partidos amistosos en los Estados Unidos , y continuar en la lucha por clasificar a la liguilla en la Liga MX . A pesar de eso, Guillermo Ochoa reconoce que ellos no pueden poner como pretextos como «el cansancio» debido a que «dicen que son excusas tontas».

«Hay condiciones que a veces uno no puede mencionar, porque dicen que son excusas tontas; influyen, son pequeños detalles», comentó Guillermo Ochoa , portero del América , previo al juego contra el Real Madrid.

América ha jugado contra el Manchester City, Chelsea, Toluca, Xolos y ahora el Real Madrid , en un lapso de dos semanas, con resultados negativos, aun así, Guillermo Ochoa reconoce que hay tranquilidad interna en el equipo que dirige Fernando Ortiz.

«Con mucha tranquilidad interna, los amistosos no cuentan, hay muchos cambios y jugadores, el partido contra Xolos lo analizamos y no fue el mejor partido para nosotros. Tampoco es que Tijuana haya jugado muy bien, no hay que exagerar las cosas y el equipo no dejará de dar resultados, los partidos que hemos tenido nos han dado buenas cosas, con la intención de mejorar», comentó el arquero de las Águilas.

América ha jugado contra el Manchester City, Chelsea, Toluca, Xolos y ahora el Real Madrid, en un lapso de dos semanas Imago7 ¡Star+ llega a Latinoamérica!

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com