Guillermo Ochoa eligió ser inmortalizado con el uniforme con el que venció a Alemania en Rusia 2018

Entornointeligente.com /

CIUDAD DE MÉXICO — El portero mexicano Guillermo Ochoa reveló este miércoles la figura con la que quedará inmortalizado en la Ciudad de México, sumándose a algunas de las estrellas y personajes que adornan al Museo de Cera en la capital del país.

En el proceso participó un equipo de escultores, pintores y estilistas mexicanos y llevó un periodo de ocho meses realizarla. La posición de la figura fue elegida por el propio cancerbero y el uniforme que la viste fue donado por él y es el que utilizó en el Mundial de Rusia 2018 contra Alemania, compromiso en el que la Selección Mexicana se impuso por la mínima diferencia.

A partir del 8 de septiembre, los visitantes podrán conocer la figura en cera de Guillermo Ochoa , quien también ha destacado en su paso por las Águilas del América .

«Honestamente es raro verte aquí en el mano a mano. Impacta el poder ver tu figura de cera y el estar aquí representa muchos años de trabajo, esfuerzo, sacrificio, decir que la trayectoria ha estado bien encaminada y que te abran las puertas es un mensaje lindo para la persona como reconocimiento y compartir con ustedes es algo especial. Elegí esta figura, porque es algo que queremos ver todos en el siguiente mundial», declaró el arquero.

Guillermo Ochoa es el segundo portero en ser inmortalizado en el Museo de Cera ESPN En el mismo tenor señaló que eligió dicha posición, ya que los escultores tendrían problemas para colocar el uniforme a una figura con una posición de lanzamiento. La figura fue hecha en su mayoría por el escultor Julio César Santiago.

«De entrada elegir la posición no fue fácil. Fue difícil por la expresión del grito de gol. Los hice trabajar bastante y cuando me platicaron no quería hacerlos trabajar con una atajada y era buscar una más de pie y fue la que me gustó, la del partido contra Alemania. Encontrar el uniforme no fue sencillo, fue una donación de un amigo que tengo en San Francisco y colecciona todos mis uniformes y en casa tengo uno y lo tengo colgado y encontrar otro no fue sencillo, junto con el short y calcetas», comentó Guillermo Ochoa .

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com